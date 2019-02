Melgar vs Universidad de Chile EN VIVO: igualan 0-0 por la Copa Libertadores

VER EN VIVO FBC Melgar vs Universidad de Chile se verán las caras HOY ONLINE | EN DIRECTO en el Estadio Nacional de Chile por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2019. El partido se jugará desde las 4:15 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Melgar vs Universidad de Chile EN VIVO: por la Copa Libertadores 2019

Melgar vs Universidad de Chile: alineaciones confirmadas

La Universidad de Chile buscará remontar la derrota por 0-1 de la semana pasada para pasar a la tercera ronda de la Copa Libertadores. El entrenador argentino Frank Kudelka está nervioso porque el club le puso como objetivo llegar a la fase de grupos del torneo continental y el riesgo de no cumplir esa meta ha elevado la tensión en la U.

Si los azules logran vencer a Melgar, se medirá al vencedor de la lleva entre el Delfín ecuatoriano y el Caracas venezolano. El DT se molestó ante la insistencia de los periodistas por saber si renunciará en caso de quedar eliminado.

"¿No les parece hiriente? ¿Creen que me lo merezco? Es la tercera persona que me pregunta si renuncio. Le digo que espera a que ocurra y si pasa, tendrá razón. Ahora, si me quieren echar, no depende de mí”, dijo en conferencia de prensa. “No evalúo renunciar, sería no creer en un proyecto, principalmente porque hay más metas más adelante. Sé que esto se mide partido a partido, pero no sería lógico renunciar”, agregó.

El FBC Melgar llega con la ilusión de avanzar a la tercera ronda de la Copa Libertadores luego de vencer por 1-0 a la U. De Chile con golazo de Alexis Arias. El conjunto arequipeño quiere llegar a la fase de grupos y borrar la eliminación de la edición pasada a manos de Santiago Wanderers.

Los arequipeños necesitan un empate o marcar y perder por un gol de diferencia para clasificar. El DT argentino hará pocos cambios en el once titular que derrotó a la U la semana pasada, pero recupera al experimentado defensa Giancarlo Carmona.

"Hicimos el gol y a partir de ahí, exageramos un poco en querer lucirnos y ello hizo que el equipo rival se agrande, tenga la posesión del balón y nos cree situaciones que nos pudieron costar más caro. Lo importante era ganar y eso nos da confianza de ir a Santiago para tratar de buen resultado y clasificar para la siguiente fase”, agregó.

Melgar vs Universidad de Chile: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa Libertadores?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Melgar vs Universidad de Chile está programado para iniciar a las 4:15 p.m. (hora peruana) y 10:00 p.m. (hora de Inglaterra). Un partido vibrante por la Copa Libertadores.

Melgar vs Universidad de Chile: ¿qué canal pasará el partido por la Copa Libertadores?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de ESPN que transmitirá el duelo FBC Melgar vs Universidad de Chile: para toda Latinoamérica.

Melgar vs Universidad de Chile: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Jhon Narváez, David Villalba, Carlos Neyra; Jhonny Vidales, Alexis Arias, Nicolás Freitas, Joel Sánchez; Bernardo Cuesta y Janio Posito.

DT: Jorge Pautasso.

U. de Chile: Johnny Herrera; Lucas Aveldaño, Sergio Vittor, Matías Rodríguez, Jean Beausejour; Jimmy Martínez, Augusto Barrios; Rafael Caroca, Ángelo Henríquez, Sebastián Ubilla y Pablo Parra.

DT: Frank Kudelka.

¿Dónde ver EN VIVO el Melgar vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Copa Libertadores, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Melgar vs Universidad de Chile?

Si quieres seguir en Internet el Melgar vs Universidad de Chile, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.