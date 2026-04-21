Mastergrama: solucionario del martes 21 de abril de 2026

Resultados Elecciones 2026: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.804%

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