Veracruz vs Lobos BUAP EN VIVO ONLINE: por la jornada 2 del Clausura de la Liga MX

VER EN VIVO | Veracruz vs Lobos BUAP se miden HOY por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga MX. Este duelo arrancará desde las 8:00 pm (hora peruana) y 7:00 pm (hora de México) en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente. Será transmitido vía Sky HD y Univisión; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El Tiburones de Veracruz vs Lobos BUAP será un duelo a muerte, ambas escuadras están en los últimos lugares y pueden hacer aún más critica su situación con la zona de descenso. La victoria de uno puede hundir aún más a su contrincante.

Este duelo será la única ocasión que tendrá Tiburones de Veracruz en este semestre para dañar a la ‘Manada’ de manera directa, pues en el resto de la lucha por no descender prácticamente dependerá de terceros.

Tiburones de Veracruz atraviesa un estado crítico y si el campeonato culminara hoy, se iría directo al descenso. En la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX igualó sin goles en su visita a Pumas.

Por su parte, la ‘Manada’ afronta el Veracruz vs Lobos BUAP con el ánimo al tope luego de quedarse con los tres puntos cuando recibió en casa a Santos Laguna y lo venció por 2-0.

No se sabe si el arquero peruano Alejandro Duarte sea titular para este duelo, ya que en el partido por la Copa MX lo fue y no desentonó aunque su equipo cayó por 1-0. En tanto, Beto Da Silva aún no aparece en la convocatoria en estos primeros partidos por del 2019. Esó sí, ambos futbolistas peruanos fueron parte de los entrenamientos previo a este duelo por el fútbol azteca.

Veracruz vs Lobos BUAP: historial de enfrentamientos

El Veracruz vs Lobos BUAP tienen un amplio historial de enfrentamientos, sin embargo nos centraremos en sus diez últimos. Los ‘escualos’ han sido superiores con dos ocasiones, mientras que la ‘Manada’ lo hicieron en tres oportunidades. Cinco empates cierran las estadísticas, estos duelos se desarrollaron en su gran mayoría por la Copa MX, y los tres últimos fueron por la Liga MX.

Horarios para ver el Veracruz vs Lobos BUAP EN VIVO ONLINE por la Liga MX

Perú – 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Chile – 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m

Canales para ver Veracruz vs Lobos BUAP | Liga MX

Sky HD

Univisión Deportes

Narración: Xavier Sol

Comentarios: Enrique Bermúdez / Félix Fernández

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Veracruz vs Lobos BUAP?

