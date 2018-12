La ‘Bicolor’ lista para el Sudamericano Sub-20Oblitas se queda en la FPFY... no se quita la blanquiazul“El nombre de Uribe siempre va a estar ahí”

La selección nacional sub-20, dirigida por Daniel Ahmed, inició su preparación de cara al Sudamericano de la categoría denominado “Juventud de América”, que se disputará en Chile del 17 de enero al 19 de febrero. Perú integra el Grupo B junto a Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

“Va a ser una experiencia muy linda. Estos chicos en el futuro alimentarán a la selección mayor. Debutamos contra Uruguay y cerramos contra Argentina, grupo duro, pero estamos a la altura”. La ‘Bicolor’ jugará su primer partido en Talca el próximo 18 de enero. El Sudamericano brindará 4 lugares al Mundial de Polonia 2019 y 3 a Lima 2019. ❧

Terminó el tiempo de espera. Juan Carlos Oblitas renovó su contrato con la Federación Peruana de Fútbol y continuará como director deportivo de la selección nacional en todas sus categorías hasta el 2021.

“Lo único que he pedido y que quiero es que mi continuidad en la selección signifique solo hablar de fútbol. Quiero que se respeten los proyectos deportivos tanto de mayores como de menores”, dijo el ‘Ciego’ tras dar detalles sobre la reunión con el presidente interino de FPF, Agustín Lozano.

“Antes de cerrar el contrato, lo primero que hablé con Agustín Lozano fue sobre ese tema (divisiones menores). El plan más importante es el tema de menores. A la FPF, Agustín no la encontró con la claridad financiera que esperaba. La FPF necesita un tiempo más para manejar estos proyectos y llegar a buen puerto”, acotó.

Oblitas también confesó que meditó mucho su decisión y que la llegada de Lozano al sillón de la Federación no agilizó su renovación. “Había días en los que me despertaba y tenía ganas de mandar todo al tacho, y había días en los que me despertaba y decía ‘esto tiene que continuar, no podemos perder lo que hemos ganado’. Lo más sencillo hubiera sido arreglar con Edwin desde que me lo dijo. Me sentaba con él, salíamos en la foto, todo muy lindo, pero yo después no hubiera dormido tranquilo”.

Aseguró que Gareca no podría dejar la ‘Blanquirroja’. “Son especulaciones que se dieron en el ‘mundo Boca’. Gareca tiene toda la ilusión de ir al mundial acotó. ❧

El goleador de Alianza Lima, Mauricio Affonso, llegó a un acuerdo con la directiva íntima y renovó por toda la temporada 2019. El uruguayo anotó 10 tantos con la camiseta blanquiazul en 22 encuentros este año, números que le permitieron ganarse el cariño del pueblo victoriano.

Por otro lado, el gerente deportivo de Alianza, Gustavo Zevallos, indicó que Pablo Bengoechea se encuentra cerca de renovar con los íntimos por todo el próximo año.

“Las cosas con Pablo están encaminadas, nosotros estamos muy contentos con lo que ha hecho, él es responsable de lo que ha sucedido en el club junto con los jugadores”, dijo. ❧

Carlos Benavides, de Sporting Cristal, Carlos Benavides, indicó que Julio César Uribe es uno de los candidatos para ponerse el buzo del cuadro.

“Como referente de la casa, Uribe está dentro de las consideraciones. Julio César es un entrenador peruano y alguien que queremos mucho en Cristal porque es un ídolo, pero tendrá que ser evaluado como el resto”, agregó.❧