Carrillo no se calla nada

En el ambiente futbolístico, el árbitro es la persona encargada de impartir justicia, pero sus decisiones siempre serán cuestionadas por hinchas, jugadores, dirigentes o entrenadores. Eso bien lo sabe Víctor Hugo Carrillo, el experimentado juez que arbitrará la segunda final del Torneo Descentralizado 2018.

Precisamente, días atrás el presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, aseguró que el colegiado es hincha de Alianza Lima, palabras que Carrillo no dudó en responder. “Respeto mucho al señor Cúneo, pero no sé de dónde habrá sacado esa información. Lo que sí sé es que cada vez que arbitro una final soy de un equipo u otro”, indicó Carrillo.

Han pasado 14 años desde que Víctor Hugo recibió la categoría FIFA, lo que le ha permitido crecer profesionalmente y demostrar que su amor por el arbitraje es más fuerte que cualquier comentario previo a un duelo trascendental como el del domingo.

“A mí me han puesto todas las camisetas. Pero principalmente quiero decir que mi equipo es el equipo arbitral. Mato por el equipo arbitral. Estas cuatro letras (FIFA) me han dado mucho. Soy FIFA hace 14 años y creo que ese tiempo no lo tengo por gusto”, comentó el árbitro.

Las palabras de Carrillo dejaron tranquilo a Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima. El ‘Profesor’ no dudó en brindarle su respaldo de cara a la final en el Estadio Nacional.

“No tengo claro por qué el señor Cúneo ha dicho eso. Ayer escuché hablar a Carrillo, y me gustó mucho, porque en finales anteriores ya le dijeron que es hincha de Universitario, de San Martín, de Sporting Cristal, de todos los equipos. No me gusta que se metan con personas de bien, que tienen el enorme compromiso de dirigir 90 minutos, donde hay todo un país pendiente de su actuación. Es injusto”.

Fiel a su estilo, el estratega uruguayo ironizó con las palabras del presidente celeste. “Dicen que gana el equipo del que es hincha el árbitro. Ojalá se cumpla lo que dijo Cúneo (risas). Cristal no necesita de un fallo arbitral para que salga campeón”, finalizó.❧

