River Plate vs Boca Juniors EN VIVO: por la gran final de la Copa Libertadores 2018

VER EN VIVO | River Plate vs Boca Juniors protagonizan la tan esperada final de la Copa Libertadores 2018 este domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. El partido de vuelta se llevará a cabo en tierras españolas desde las 2:30 pm (hora peruana) y 4:30 pm (hora de Argentina). Duelo será transmitido por Fox Sports para toda Latinoamérica; asimismo podrás seguir ONLINE todos los pormenores en el minuto a minuto por larepublica.pe.

Una final esquiva

Este encuentro quedará en la historia no solo por tener a los dos equipos más importantes de Argentina compitiendo por el máximo título continental de la región, sino también por toda la controversia que lo rodeó. Un acto de violencia contra el bus de Boca Juniors desencadenó una serie de acontecimientos que concluyó con la batalla final en tierras extrañas.

Tras idas y vueltas de ambos equipos, finalmente se eligió al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid como sede de este histórico encuentro. Un escenario tan imponente como decepcionante para aquellos que prefieren mantener el purismo del torneo sudamericano. Sin embargo, a as 2:30 p.m. (hora peruana) todo quedará de lado cuando los eternos rivales del Río de la Plata salten al campo para definir de una vez por todas quién es el mejor.

Boca Juniors no pudo sacar una victoria en 'La Bombonera', apenas pudo empatar 2-2. No obstante, puede tomarse como una ventaja que el partido de vuelta no se juegue en cancha de River Plate y se lleve a cabo con hinchadas de los dos equipos, duro castigo para la escuadra 'millonaria' que sufre la responsabilidad de los hechos vandálicos de sus seguidores.

Un partido aparte lo juegan los técnicos que tanto han ganado con sus respectivos clubes, tanto como jugadores como ahora que llevan las riendas en la banca. Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto tienen la enorme responsabilidad de guiar a River y Boca al clásico más importante de la historia.



Solo nos queda esperar a la hora pactada, disfrutar de un partidazo y aguardar que lo que hagan los jugadores en el campo nos haga olvidar por un momento todo lo que pasó anteriormente y nos vuelva a emocionar como cuando este partido quedó decretado. Tarea difícil.

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO ONLINE: Horarios en el mundo

México - 1:30 p. m.

Costa Rica - 1:30 p. m.

Honduras - 1:30 p. m.

El Salvador - 1:30 p. m.

Perú - 2:30 p. m.

Colombia - 2:30 p. m.

Ecuador - 2:30 p. m.

Panamá - 2:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Florida y Miami) - 3:30 p. m.

Bolivia - 3:30 p. m.

Venezuela - 3:30 p. m.

Paraguay - 3:30 p. m.

Chile - 4:30 p. m.

Uruguay - 4:30 p. m.

Argentina - 4:30 p. m.

Brasil - 4:30 p. m.

España - 8:30 p. m.

Canal para ver el River Plate vs Boca Juniors EN VIVO ONLINE por la final de la Copa Libertadores 2018

FOX Sports

Narración: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO ONLINE: Alineaciones probables

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta (Ignacio Fernández), Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto.

D.T.: Marcelo Gallardo.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Alberto Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa (Carlos Tévez), Cristian Pavón (Benedetto); y Wanchope Ábila.

D.T.: Guillermo Barros Schelotto.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el River Plate vs Boca Juniors?

Si quieres seguir en Internet el River Plate vs Boca Juniors, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.