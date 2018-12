UFC 231: Hora y canales para ver la pelea de Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk

La peleadora que representa al Perú, Valentina Shevchenko, enfrentará este sábado (desde las 9:30 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) a la polaca Joanna Jedrzejczyk por el campeonato mundial de peso mosca de la UFC. Este combate será la pelea coestelar del evento UFC 231, que se realizará en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá.

El UFC 231, cuya pelea principal será entre Max Holloway vs Brian Ortega, empezará a las 6:30 de la tarde (hora peruana). Sin embargo, la transmisión comenzará desde las 8 de la noche y a las 10 se dará inicio a la cartelera principal de la función.

Valentina Shevchenko llegó a la UFC en 2016. Lleva seis peleas en la empresa, con cuatro triunfos y dos derrotas. Su récord en total es de 15-3. Con su rival Joanna Jedrzejczyk tiene una peculiar historia: ya la enfrentó en tres ocasiones en Muay Thai, ganando en todas.

Jedrzejczyk se siente bien con su decisión de subir de categoría para esta pelea. En conferencia de prensa se mostró muy feliz de tener el combate.

"Fue la pelea para hacer. Y finalmente, está sucediendo. Estoy muy feliz de que el UFC tomó esta decisión con la división de las 125 libras, ellos tomaron esta decisión sobre mi pelea con Valentina Shevchenko por el cinturón. Los aficionados lo quieren, y estoy muy feliz de dárselo”.

Valentina no se quedó atrás luego de las declaraciones de su rival. "No hay forma que me vaya de Canadá sin el campeonato", dijo.

Horarios del Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 9:30 p.m.

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 8:30 p.m.

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 10:30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:30 p.m.

España: 5:30 a.m. (domingo)

Canales para ver el Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk

Fox Action

Fighting Sports Network

PPV