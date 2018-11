La final más larga del mundo

Asunción

Es la final sin fin. Por lo menos eso parece este River Plate-Boca Juniors que tenía que definir al campeón de la Copa Libertadores y que se ha convertido en una larga agonía que podría terminar decidiéndose en una mesa y no en una cancha.

Ayer en la sede de la Conmebol, en Paraguay, se reunieron los presidentes de ambos clubes junto con el mandamás del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, que señaló que el partido se jugará entre el 8 y 9 de diciembre pero no en Argentina, aunque el cuadro xeneize ha pedido que los millonarios sean descalificados por la agresión que sufrieron sus jugadores el pasado sábado al llegar al Estadio Monumental y que ellos sean declarados campeones.

“No están dadas las condiciones para que se juegue en Argentina. El fútbol no es violencia, se resuelve con goles”, dijo Domínguez. Las opciones son Asunción, Santiago, Medellín, aunque algunas opciones han llegado hasta Miami o Abu Dabi, ya que el Mundial de Clubes se realizará en los Emiratos Árabes Unidos.

“Boca Juniors escuchó atentamente la palabra del presidente, y luego le dijo que, junto con la Comisión Directiva, tomó la decisión de hacer la presentación pidiendo la descalificación de River. Nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal no se expida. Tenemos antecedentes suficientes para darle la razón a lo que pide Boca. No tenemos la cabeza para jugar otra final”, dijo Angelici que también señaló que si el fallo no es favorable, irán al Tribunal de Apelaciones y podrían llegar hasta el TAS para ganar el caso.

Mientras se espera esta resolución, todo se mantiene en suspenso. Boca insiste en no jugar y que le den el título de campeón –dan como ejemplo el caso del gas pimienta del 2015–, River quiere que el duelo se dispute en Argentina, mientras la Conmebol insiste en cerrar el torneo en la cancha. Cada uno con sus propios intereses, han hecho que esta final sea la más larga del mundo. ❧

