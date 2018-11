Uruguay canceló: Perú se quedó sin rival para próxima Fecha FIFA

Se canceló. La selección peruana tenía previsto disputar un encuentro amistoso frente a su similar de Uruguay en marzo del próximo año, pero este duelo ya no se realizará debido a que los 'charrúas' aceptaron la invitación que recibieron para disputar la China Cup 2019.

Antonio García Pye ya había advertido que esto podía ocurrir: "Prefiero no adelantar nada sobre los posibles partidos que jugará la Selección peruana en la fecha Fifa en marzo del próximo año. Y es que si bien tuvimos el tema muy avanzado con Uruguay, ahora la federación uruguaya recibió invitación para que jueguen una copa en China y están evaluando la situación. Por ello, mientras que no cerremos los dos partidos, es mejor no decir nada", dijo hace unos días en Radio Ovación.

Confirmado que el amistoso se cayó, ahora la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analiza tres nuevas opciones: Colombia, Argentina o Venezuela.

Cabe mencionar que Uruguay ya disputó la China Cup en marzo del presente año, donde terminó coronándose campeón al imponerse por la mínima diferencia a la Gales de Gareth Bale. En el 2019, el torneo se jugará del 19 al 27 de marzo en la ciudad de Nanning (sur), indicó la Asociación China de Fútbol.

Las otras selecciones que estarán en la competición asiática son Gales, República Checa y la anfitriona China.