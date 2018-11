Juventus vs Manchester United EN VIVO: por la fecha 4 del Grupo H de Champions League [GUÍA TV]

Juventus vs Manchester United se miden este miércoles 7 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO desde las 3:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN en el estadio 'Juventus Stadium' de Turín. El partido entre 'bianconeris', con Cristiano Ronaldo y 'red devils' pertenece a la fecha 4 del Grupo H de la UEFA Champions League 2018-19. Asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Este miércoles, para finalizar con los partidos de una nueva fecha de la UEFA Champions League 2018-19, la Juventus y el Manchester United se enfrentarán en el 'Juventus Stadium' de Turín con motivo de la jornada 4.

En primer lugar, la escuadra turinés llegará al encuentro en la cima del Grupo H, plaza donde se ubican con 9 puntos mas 6 en el diferencial de goles. Curiosamente, su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, aún no se inaugura frente a la red en esta edición de la Liga de Campeones.

El equipo de Massimiliano Allegri lidera la serie H a causa de una victoria sobre el Valencia (2-0), un triunfo ante el Young Boys (3-0) y sobre el Manchester United en el mismísimo 'Old Trafford'.

Por su parte, el club dirigido por el estratega lusitano, José Mourinho, llega a Turín en el segundo puesto; ubicación que ocupa con 4 puntos y mas 2 en lo que se refiere a diferencia de goles.

Los 'reds devils' registran un triunfo sobre el Young Boys (3-0), un empate con el Valencia de España (0-0) y una derrota frente a su rival de turno este miércoles (1-0).

Una victoria para los 'pupilos' de 'Mou' sería indispensable para evitar que sus seguidores más directos, el Valencia, le arrebaten el segundo lugar.

Previo a este partido, la Juventus viene de derrotar 3-1 al Cagliari en la fecha 11 de la Serie A italiana para mantenerse en la cima; mientras que el conjunto del lusitano José Mourinho se impuso de visita 2-1 al Bournemouth en la undécima fecha de la Premier League de Inglaterra.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

