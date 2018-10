Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos: a puertas cerradas en amistoso Fecha FIFA | EN VIVO

Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos se ven las caras este martes 16 de octubre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic (Barcelona) a partir de las 11:00 a.m. - hora peruana en cotejo amistoso fecha FIFA 2018. El encuentro entre la 'vinotinto' y los del Medio Oriente podrás verlo por el Meridiano TV; asimismo, seguir todos los pormenores minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos: partido sin público

El compromiso amistoso entre la selección de Venezuela y la de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se disputará a puerta cerrada. El duelo se jugará en un recinto de la ciudad de Barcelona y, por exigencia del combinado del Medio Oriente, el partido será sin público.

Por primera vez en la historia, el elenco 'vinotinto' se enfrentará a la selección de Emiratos Árabes Unidos. El equipo venezolano tiene nueve enfrentamientos ante selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol y cuenta con dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

Las únicas victorias de Venezuela, hasta ahora, se dieron ante Siria en 2008 y luego ante Corea del Norte en 2010.

En esta ocasión, el partido amistoso es plenamente organizado y costeado por la EAU, por ello el equipo decidió no vender entradas para el compromiso.

La Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos indicó que no pagó seguridad ni protocolo para recibir a los aficionados que podían acudir al feudo y por ello decidió que el juego se efectúe a puerta cerrada.

El elenco 'llanero' buscará una victoria luego de caer, estrepitosamente, ante el País Vasco el pasado viernes con un resultado de 4-2. Por otra parte, los 'pupilos' por Rafael Dudamel ya tienen en agenda otros dos amistosos en noviembre; frente a Irán y Japón.

La #Vinotinto realizó su último entrenamiento previo al amistoso de mañana martes frente a Emiratos Árabes Unidos 🔥. #Qatar2022ObjetivoDeTodos pic.twitter.com/i0vyPcJNtR — La Vinotinto (@SeleVinotinto) October 15, 2018

Horarios para ver el Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO ONLINE por fecha FIFA

Perú: 11:00 am

México: 11:00 am

Colombia: 11:00 am

Ecuador: 11:00 am

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 12:00 pm

Venezuela: 12:00 p. m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Chile: 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Argentina: 1:00 pm

Brasil: 1:00 pm

Canal para ver el Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO ONLINE por fecha FIFA

Meridiano TV

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos por la fecha FIFA?

Si quieres seguir en Internet el Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.