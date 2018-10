El pasado 8 de agosto, cuando Ricardo Gareca anunció que renovaba su contrato con la selección peruana, no había ningún dirigente de la FPF a su lado. Edwin Oviedo ya había sido mencionado en audios y vinculado a Antonio Camayo -ahora en la cárcel-, por lo que no estuvo en la conferencia de prensa. “Nosotros estamos comprometidos con el país, con la Federación Peruana y con la gente, no con una persona en general”, señalaba el ‘Tigre’ ese día tratando de deslindar su situación.

El viernes pasado hubo una reunión en la Videna para ver el futuro del fútbol peruano donde estaban Edwin Oviedo, Juan Matute, Juan Carlos Oblitas, Daniel Ahmed y Ricardo Gareca. El tema principal de esta mesa de trabajo era la organización del torneo del próximo año, que contará con 18 equipos y cambiará el sistema. Por ello, Oviedo y Matute contrataron a un especialista peruano para que haga un plan estratégico. Según fuentes de la FPF, tras la exposición, Gareca, Oblitas y Ahmed se mostraron de acuerdo con los cambios y todo lo que tenía que ver con fútbol iba a estar bajo la tutela de la dirección deportiva (a cargo de Oblitas). Sin embargo, para sorpresa de todos, Oviedo -quien había contratado a dicha persona- no aceptó el plan y ha pensado en traer a un extranjero, para ser más precisos, un mexicano, para que se encargue del tema.

Toma distancia

Se tenía que delinear La Liga, la Comisión de Licencias, la infraestructura, canchas, que dejó conforme a la mayoría, pero el presidente decidió cambiar el rumbo, lo que sorprendió y molestó a Ricardo Gareca, quien le señaló a Oviedo que no entendía su actitud de traer un experto para que finalmente no se acepte la propuesta.

El ‘Tigre’ se fue molesto de la reunión y ha pedido no ser tomado en cuenta en el tema y solo concentrarse en la selección. Está incómodo, el cortocircuito es evidente y la tensión aumenta, mientras que en la Videna siguen atentos a lo que se resuelva en el Congreso con la Ley de Fortalecimiento de la FPF, lo que podría terminar, incluso, con una suspensión de la FIFA por supuesta intromisión de la política. Este otro tema también tiene preocupado al ‘Tigre’, porque podría perjudicar la planificación que tiene con la ‘Blanquirroja’.

Oviedo no habría aceptado lo presentado por el especialista porque mayor injerencia iba a tener la dirección deportiva de Oblitas. Por el momento, parece haber dos bandos dentro de la FPF. Uno más preocupado por el tema deportivo -Gareca, Ahmed y Oblitas- y otro por el institucional (Oviedo y Matute). Y ambos cada vez se separan más.