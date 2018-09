Marcelo Gallardo tuvo un divertido momento con periodista previo al Superclásico

El Superclásico de este domingo entre Boca Juniors y River Plate ya se empezó a vivir. Este viernes, el técnico Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que no solo se refirió a este importante partido, sino que también pasó un momento muy divertido con un periodista argentino.

El ‘Muñeco’ protagonizó un pequeño show que hizo reír a los presentes en la sala de prensa. “En general, suelo estar de buen ánimo. Pasa que no todos los días ustedes tienen acceso a los entrenamientos, pero hay buena armonía y buena energía dentro del grupo de trabajo", empezó diciendo el entrenador de River Plate.

"River y Boca se pueden enfrentar por Copa Argentina y por Copa Libertadores. ¿Te gustaría que se dé o prefieres un fin de año con menos estrés?", le preguntó un periodista. En ese momento, Marcelo Gallardo, distendido y relajado, mostró su lado más bromista.

El estratega de 42 años levantó la mirada para observar a la persona que le había hecho para pregunta, pero este decidió irse de su sitio. "¡No te vayas! ¡Hacés una pregunta y te vas! ¿Cómo te miro? Vos me hiciste la pregunta, después te corrés. Claro, hacés la pregunta y te vas. ¿A dónde vas? ¿O no? Me hacés reír. ¿Qué me decías?", expresó Marcelo Gallardo entre risas.

Por otra parte, el DT de River Plate habló del portero de Boca Juniors Esteban Andrada, quien sufrió una fractura en la mandíbula durante un partido de Copa Libertadores.

"Le deseo una pronta recuperación, que es lo más importante. Después me pareció una jugada sin mala intención y Dedé estuvo mal expulsado", precisó.