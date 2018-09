UFC: cancelaron pelea de Valentina Shevchenko y no luchará por título mundial

Valentina Shevchenko esperaba luchar por el título de peso mosca contra Nicco Montaño, actual campeona de la categoría, pero la compañía Ultimate Fighting Championship anunció que se canceló el combate que se iba a realizar en el UFC 2228 este sábado.

El enfrentamiento iba a darse en el American Airlines Center, en Texas, pero la compañía de artes marciales mixtas (MMA) publicó un comunicado anunciando que el encuentro se canceló debido a que la luchadora estadounidense tuvo que ingresar a un hospital local por “problemas de salud”.

STATEMENT ON #UFC228: As a precautionary measure, UFC flyweight Nicco Montaño was transported to a medical facility Friday morning due to health concerns. The scheduled championship bout between Montaño & Valentina Shevchenko at UFC 228 has been cancelled.https://t.co/C8PeYFSxNI