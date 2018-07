Suecia venció 1-0 a Suiza por los octavos de final de Rusia 2018 [RESUMEN]

Las selecciones de Suecia y Suiza se vieron las caras hoy en uno de los cotejos más disputados de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 (9:00 a.m. hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO) en cotejo que se llevó a cabo en la ciudad de San Petersburgo.

MINUTO A MINUTO

90+' Final del partido

90+' Tarjeta roja a Michael Lang tras detener con falta cerca al área.

90+' Olsen(Suecia) detiene el balón tras un buen cabezazo de Haris Seferovic

89' El árbitro añade 3 minutos de descuento.

89' Cambio en Suecia. Sale del campo Marcus Berg, ingresa Kiese Thelin

86' Rodríguez intenta con un remate de larga distancia, pero el balón no pasa las piernas suecas que defienden su arco.

82' Doble cambio en Suecia. Salen Emil Forsberg Y Mikael Lustig, por ellos entran entra Martin Olsson y Emil Krafth

80' Embolo conecta un cabezazo que la defensa salva y Suecia pasa del susto.

78' Embolo intentó internarse en el área desde la banda derecha y gana un saque de esquina.

73' Shaquiri manda un centro bombeado dentro del área que por poco conecta Djourou

72' Cambios en Suiza. Salen Zuber y Blerim Dzemaili, entra Embolo y Haris Seferovic.

69' Ricardo Rodríguez (Suiza) intenta con un disparo lejano que atrapa Olsen sin problemas

68' Tarjeta amarilla para Xhaka (Suiza)

66' Gol de Suecia

Forsberg disparó, pero Manuel Akanji (Suiza) desvió el balón y marcó en propia puerta.

63' Behrami se salva de la roja tras volver a cometer falta sobre Behrami, esta vez cerca al área suiza.

60' Tarjeta amarilla para Behrami(Suiza) tras trabar a Forsberg en campo sueco.

57' Ambas escuadras arriesgan muy poco, el partido se torna lento y sin sorpresas.

54' Córner lanzado por Ricardo Rodríguez (Suiza) es despejado por la defensa sueca

49' Falta en ataque de Berg sobre Sjourou(Suiza)

49' Ola Toivonen (Suecia) disparó con varios hombre encima y mandó el balón muy arriba.

46' ¡Comienza el segundo tiempo!

45+' Final del primer tiempo

45' El árbitro añade un minuto más.

45' Shaquiri manda un centro y Olsen del área chica para atrapar el balón en el aire.

43' Marcus Berg (Suecia) sujeta al defensor. Falta en ataque.

39' Forsberg (Suecia) ejecuta de tiro libre y el baló casi se cuela en la portería tras chocar en la defensa.

38' Dzemaili disparó solo dentro del área tras una buena pared, pero lamentablemente el balón se va desviado.

33' Xhaka (Suiza) intenta de larga distancia con un potente disparo que se va apenas fuera.

31' Rodríguez(Suiza) intenta sorprender al portero desde una falta lejana, pero el balón llega sin peligro a las manos de Sommer

30' Amarilla para Lustig tras agarrar al rival y jalarlo

28' ¡Gran atajada! Sommer se estira y logra desviar el disparo al palo derecho de Berg

26' Lang (Suiza) mandó un centro al área sueca que fue interceptado a tiempo por la defensa

22' Zuber (Suiza) falla de cabeza. El delantero conectó un cabezazo que se fue por encima del arco

22' Falta de Behrami que corta contraataque de Suecia.

19' Suiza y Suecia no regalan espacios y esperan el error del rival para intentar jugar al ataque

19' Suecia se defiende tras los repetitivos centros de Suiza

14' Shaqiri encuentra espacios para enviar un centro venenoso que se pierde y se va fuera. Saque de arco para Suecia

10' Xherdan Shaqiri (Suiza) manda un centro para Blerim Dzemaili, pero Robin Olsen atrapa el balón sin problemas

9' No hay tregua. Suecia vuelve a intentarlo con un disparo de Albin Ekdal que se fue por encima del larguero

7' Berg la tuvo en sus pies, pero la mandó lejos del arco. Suecia desaprovecha una gran ocasión de gol.

4' Falta de Blerim Dzemaili (Suiza). Tiro libre a favor de Suecia

3' Partido parejo, no se ve un claro dominador

0' ¡Arranca el partido!

Previa: El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor del Rusia vs Croacia.

Previa: Estos equipos no se ven la cara desde el 2002. El resultado fue 1-1 por partido amistoso.

Previa: En toda la historia, ambos equipos se han enfrentado 28 veces. 11 victorias para Suiza, 10 para Suecia y 7 empates.

Previa: Suecia y Suiza nunca se han enfrentado por Copa del Mundo.

Previa: Así promociona la FIFA el Suecia vs Suiza

Alineaciones confirmadas

Suecia: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist (c), Augustinsson, Ekdal, Forsberg, Svensson, Claesson, Berg, Toivonen.

Suiza: Sommer, Akanji, Lang, Rodríguez, Djourou, Xhaka, Behrami (c), Zuber, Dzemaili, Shaqiri, Drmic.

La previa

Los suecos ganaron el denominado ‘Grupo de la Muerte’, en el cual quedó afuera nada más y nada menos que Alemania. Los dirigidos por Janne Andersson saben que tienen muchas posibilidades de repetir sus mejores actuaciones en la Copa del Mundo (finalista en 1958 y semifinalista en 1994).

Mientras tanto, los suizos disputan su cuarto mundial consecutivo y tratará de superar los octavos de final por primera vez desde 1954. Un triunfo en este juego dejaría a Suiza a puertas de las semifinales, instancia que nunca han alcanzado.

Ambos equipos se enfrentarán por primera vez en los mundiales. En el historial, se vieron las caras 28 veces, con 11 victorias para Suiza, 10 para Suecia, y 7 empates. Sin dudas, la paridad que vemos en la actualidad también está reflejada en estas estadísticas, por lo que se espera un juego de pronóstico reservado.

Horarios del Suecia vs Suiza

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Alineaciones probables del Suecia vs Suiza

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen.

Suiza: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka, Valon Behrami; Xherdan Saqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Haris Seferovic.

