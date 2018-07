Colombia vs Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO con Falcao y Kane por Rusia 2018

Colombia vs Inglaterra miden fuerzas en el Spartak Stadium de Moscú (EN VIVO por Latina, DirecTV, TDN, Televisa, SKY, Canal 13, TVN y RCN) por un boleto a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará desde la 1:00 p. m. en el estadio Spartak Stadium de Moscú con Falcao García, Harry Kane y con la duda aún sobre la presencia o no de James Rodríguez.

Colombia e Inglaterra saben que este será un partido clave en su objetivo por hacer historia en esta Copa del Mundo, después de que sorpresas en otras llaves hicieran en panorama menos complicada en el camino a una eventual final.

Ingleses y colombianos ya tienen historia mundialista. El último encuentro entre ambas escuadras por mundiales se llevó a cabo hace 20 años, en la Copa Mundial de Francia 98. El partido terminó con resultado a favor de los ingleses 2-0 con anotaciones de Darren Anderton y David Beckham.

El paso a los cuartos de final del Mundial de Rusia (EN DIRECTO por Caracol, RCN y Televisa y SKY) se resolverá hasta en tiempo extra y de no haber un ganador, se tendrá que pasar a la tanda de penales, una infartante definición que ya hemos visto en más de una ocasión en los juegos por los octavos de final.

Aún es un misterio si José Pékerman pondrá a James Rodríguez y es que se lesionó en el partido anterior. El domingo, James y su fatiga muscular, con edema mínimo en el gemelo de la pierna derecha, estiraron separados del grupo de jugadores totalmente sanos, en los 15 primeros minutos del comienzo de la práctica, a ojo de los periodistas en el estadio Spartak.

“Tuvimos la buena noticia del resultado de su prueba médica, de su resonancia, de que no tiene ninguna ruptura ni grande ni grave, y que ha evolucionado mucho. Tenemos aún un día y medio para seguir con su recuperación, y como siempre esperamos que pueda estar”, dijo José Pékerman.

El delantero y capitán de la selección Colombia no dudó en calificar el encuentro ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 como un "partido soñado". También aseguró que su equipo debe ir "paso a paso" si es que quieren llegar lejos en la Copa del Mundo.

"Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos (…) Es el partido que desde muy niño soñábamos, con estar en estas instancias", admitió el 'Tigre', según consigna la agencia AFP.

El también jugador del Mónaco recalcó que esperan poder disfrutar del compromiso “con la responsabilidad de hacer lo planteado como equipo”.

El capitán de Inglaterra cree que puede anotar en cada de Rusia-2018 y hace una advertencia que tiene que tomar en cuenta Colombia. El bombardero del Tottenham es por ahora el máximo goleador del torneo con cinco tantos, a pesar que no disputó el tercer encuentro de los Pross en Rusia 2018, pues su equipo tenía asegurado el boleto para octavos.

"Tal vez si hubiera jugado contra Bélgica y no anotaba estaría pensando, 'No anoté en el último partido'. Pero vengo de firmar un hat-trick y estoy listo para un encuentro muy importante para nosotros contra Colombia", dijo Kane al diario británico 'The Sun'.

"Por el momento creo que puedo anotar cada vez que jugamos. Especialmente cuando los balones están cayendo para mí y las cosas te salen bien. Estoy ansioso por salir a jugar", añadió el artillero de 24 años.

The boss and @youngy18 have been taking a look around the Spartak Stadium. We'll see you tomorrow night... #threelions pic.twitter.com/HHeHdxIVU3