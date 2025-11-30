Resultados Kingo Táchira de HOY, 30 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 152 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV
Consulta los resultados del Kingo Táchira del 30 de noviembre, incluyendo las combinaciones ganadoras de los juegos de Bingo y Lotto. Este sorteo reparte premios a partir de $500 y está disponible para participantes en distintas regiones del país.
El sorteo 152 del Kingo Táchira se realizará este domingo 30 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora venezolana). Una vez confirmados, los resultados oficiales estarán disponibles en el sitio web de La República. Además, el evento podrá seguirse en directo a través de YouTube desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Resultados Kingo Táchira hoy, 30 de noviembre: números del sorteo 152
- Bingo: -
- Lotto: -
Resultados Kingo Táchira: números del 23 de noviembre
- Bingo: 13 - 18 - 01 - 22 - 17 - 09 - 24 - 05
- Lotto: 21 - 07 - 01 - 04 - 25
¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?
Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.