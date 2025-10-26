HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto     
Resultados Kingo Táchira de HOY, 26 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 147 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Consulta los números premiados del Kingo Táchira del 26 de octubre, incluyendo las secuencias victoriosas en los juegos de Bingo y Lotto. En este sorteo, los participantes pueden obtener recompensas a partir de $500, accesibles en múltiples regiones de la nación.

Kingo Táchira: revisa aquí los resultados del domingo 26 de octubre de 2025. Foto: composición LR/Kingo Táchira/RT
Kingo Táchira: revisa aquí los resultados del domingo 26 de octubre de 2025. Foto: composición LR/Kingo Táchira/RT

El sorteo 147 de Kingo Táchira está programado para el domingo 26 de octubre a las 3:00 p. m. (hora de Venezuela). Los resultados oficiales se publicarán en el sitio web de La República tan pronto como estén disponibles. Además, la transmisión en directo del evento se podrá seguir a través de YouTube desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 26 de octubre: números del sorteo 147

  • Bingo: -
  • Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 19 de octubre

  • Bingo: 01 - 25 - 09 - 28 - 24 - 07 - 23 - 14
  • Lotto: 11 - 16 - 05 - 10 - 04

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.

