Resultados Kingo Táchira de HOY, 26 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 147 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

El sorteo 147 de Kingo Táchira está programado para el domingo 26 de octubre a las 3:00 p. m. (hora de Venezuela). Los resultados oficiales se publicarán en el sitio web de La República tan pronto como estén disponibles. Además, la transmisión en directo del evento se podrá seguir a través de YouTube desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Resultados Kingo Táchira hoy, 26 de octubre: números del sorteo 147

Bingo: -

- Lotto: -

Resultados Kingo Táchira: números del 19 de octubre

Bingo: 01 - 25 - 09 - 28 - 24 - 07 - 23 - 14

Lotto: 11 - 16 - 05 - 10 - 04

¿Cómo ganar el Kingo Táchira en Venezuela?

Para ganar en el Kingo Táchira, un popular sorteo en Venezuela, es importante entender las reglas del juego. Hay varias categorías de premios dependiendo del número de aciertos que consigas en tu ticket. Las categorías van desde acertar doce hasta quince números.