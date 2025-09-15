HOYSuscripcion LR Focus

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 15 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Entérate de todo sobre el Bono de Guerra de septiembre 2025, incluida la fecha de pago, los montos asignados y el calendario oficial de depósitos a través del Sistema Patria.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ya otorga el Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025, el cual es entregado a través del Sistema Patria. Este beneficio económico, dirigido a tres grupos específicos de la población, representa un respaldo clave para numerosos hogares ante el panorama actual del país.

En este artículo encontrarás información actualizada sobre los montos establecidos, el cronograma de pago y los requisitos para recibir este subsidio estatal.

PUEDES VER: Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 ya está en marcha. Este aporte financiero continuará dirigido a los tres sectores de la población previamente definidos, de acuerdo con el cronograma fijado por el Ejecutivo. Revisa cómo se está llevando a cabo la distribución de este abono económico:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 15 de septiembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: viernes 19 de septiembre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica, el cual se distribuye a través del Sistema Patria. Esta actualización, que beneficia a los tres grupos que habitualmente reciben este subsidio, responde al mecanismo de indexación vigente. A continuación, detallamos las cifras actualizadas para septiembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

