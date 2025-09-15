Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 15 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

El gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ya otorga el Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025, el cual es entregado a través del Sistema Patria. Este beneficio económico, dirigido a tres grupos específicos de la población, representa un respaldo clave para numerosos hogares ante el panorama actual del país.

En este artículo encontrarás información actualizada sobre los montos establecidos, el cronograma de pago y los requisitos para recibir este subsidio estatal.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo llegará el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 ya está en marcha. Este aporte financiero continuará dirigido a los tres sectores de la población previamente definidos, de acuerdo con el cronograma fijado por el Ejecutivo. Revisa cómo se está llevando a cabo la distribución de este abono económico:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)

jueves 11 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: lunes 15 de septiembre (sin Cestaticket)

lunes 15 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: viernes 19 de septiembre.

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica, el cual se distribuye a través del Sistema Patria. Esta actualización, que beneficia a los tres grupos que habitualmente reciben este subsidio, responde al mecanismo de indexación vigente. A continuación, detallamos las cifras actualizadas para septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".