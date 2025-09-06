HOYSuscripcion LR Focus

Triple Gordo de HOY, 7 de septiembre 2025: resultados del sorteo 161, números ganadores de la lotería y premio mayor vía Suerte TV

Revisa los resultados del Triple Gordo de este domingo 7 de septiembre en Venezuela. Pronto estarán disponibles las combinaciones ganadoras del Par Millonario, la Súper Dupleta y el Triple Terminal, los juegos más destacados de esta popular lotería.

El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV
El Triple Gordo juega cada domingo en Venezuela. Foto: composición LR/Suerte TV

Los resultados del Triple Gordo correspondientes a este domingo 7 de septiembre serán anunciados próximamente. Al adquirir su boleto, los participantes ingresan directamente en las modalidades Par Millonario, Súper Dupleta y Triple Terminal. En caso de acierto, los premios podrán cobrarse conforme a las reglas oficiales de la Lotería de Venezuela.

Resultados Triple Gordo hoy, 7 de septiembre: números ganadores del sorteo

  • Par Millonario:
  • Triple A: -
  • Triple B: -
  • Triple Terminal:
  • A: -
  • B: -
  • C: -
  • Súper Dupleta:
  • Triple 1: -
  • Triple 2: -
  • Triple 3: -

Resultados Triple Gordo: números del último sorteo

Los últimos resultados del sorteo 160 del Triple Gordo, realizado el 31 de agosto, incluyeron las siguientes combinaciones ganadoras:

  • Par Millonario: Triple A: 126, Triple B: 149
  • Triple Terminal: A: 79, B: 19, C: 63
  • Súper Dupleta: Triple 1: 752, Triple 2: 532, Triple 3: 062.

¿Cómo se gana con el Triple Gordo?

Para ganar con el Triple Gordo en Venezuela, aquí tienes algunos pasos clave que puedes seguir:

  1. Compra de Boletos: Adquiere un boleto en puntos de venta autorizados o en línea, si está disponible. Cada boleto tiene números preimpresos, o puedes seleccionar tus propios números.
  2. Elige tus Números: Dependiendo de la categoría de juego que elijas (como PAR MILLONARIO, TRIPLE TERMINAL, o SÚPER DUPLETA), deberás seleccionar una serie de números. Puedes elegir manualmente tus números o utilizar el sistema de selección aleatoria que ofrecen algunos puntos de venta.
  3. Revisar las Fechas de los Sorteos: Los sorteos del Triple Gordo generalmente se realizan los domingos. Asegúrate de verificar la fecha y hora del próximo sorteo.
  4. Seguir el Sorteo: Puedes seguir el sorteo en vivo a través de medios oficiales como Suerte TV o consultar los resultados en línea después del sorteo.
  5. Verificar Premios: Si tus números coinciden con los números ganadores, puedes reclamar tus premios según las reglas establecidas. Los premios pueden variar desde pequeñas cantidades en efectivo hasta grandes sumas y vehículos, dependiendo de la categoría.
  6. Reclamar Premios: Si ganas, deberás seguir los procedimientos para reclamar tu premio, que incluyen presentar tu boleto ganador y una identificación válida en un centro autorizado.

Es importante mantenerse informado sobre las reglas y regulaciones del juego, ya que pueden cambiar. Además, siempre juega de manera responsable, estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a gastar en los boletos de lotería.

