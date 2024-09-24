La IA destacó a esta región del Perú por ser menos concurrida a comparación de urbes como Cusco. Foto: composición LR/difusión/Freepik

El Perú destaca por sus destinos únicos en el mundo. De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial (WEF), nuestro país ocupa el puesto 62 de 119 economías globales analizadas en función de su atractivo turístico. De los millones de turistas sudamericanos que arriban al territorio nacional, uno de los lugares usuales que suelen visitar es Machu Picchu, en Cusco, pero la IA refiere a otra región peruana como la ideal para huir del estrés de la ciudad y relajarse.

Consultamos a la IA de Google, conocida como Gemini, previamente denominada Bard y potenciada por el sistema AlphaCode2, cuál es la región que enamora a los turistas de Sudamérica por ser la más tranquila de Perú. En su análisis, descartó destinos y localidades populares del país. La IA determinó al mejor destino del Perú para los visitantes sudamericanos, ¿te imaginas cuál es?

¿Cuál es la región del Perú que enamora a los turistas de Sudamérica?

Ica es la región ideal del Perú para que los turistas de Sudamérica en Perú disfruten de un lugar tranquilo y relajante. En ese sentido, la inteligencia artificial señala específicamente que la ciudad iqueña de Paracas es la que enamora y cautiva a los viajeros de América del Sur por sus paisajes asombros y su ambiente de quietud.

Según Gemini, Paracas encanta a los viajeros sudamericanos por su impresionante paisaje natural que incluye fauna marina diversa, formaciones y playas con aguas turquesa, lo que la hacen un lugar tranquilo y relajante en Perú, lejos de las multitudes de la ciudad.

Además de esos motivos, la IA de Google también halló otras razones para determinar a Paracas, en Ica, como un paraíso para los turistas sudamericanos:

Tranquilidad y naturaleza: Paracas ofrece un equilibrio perfecto entre la vida silvestre y la tranquilidad. Podrás disfrutar de largas caminatas por la playa, observar aves y lobos marinos, o simplemente relajarte bajo el sol.

Islas Ballestas: un tour a las Islas Ballestas es una experiencia inolvidable. Verás de cerca a los famosos pingüinos de Humboldt, lobos marinos, y aves guaneras en su hábitat natural.

Gastronomía marina: la región de Ica, donde se encuentra Paracas, es famosa por sus productos marinos frescos. Podrás degustar deliciosos platos como el ceviche, el sudado de pescado y los mariscos.

Actividades relajantes: además de los tours y la observación de la vida silvestre, podrás practicar deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, o simplemente relajarte en los hoteles y spas de la zona.

Menos concurrido: comparado con lugares como Machu Picchu o Cusco, Paracas es un destino menos masificado, lo que te permitirá disfrutar de la naturaleza en un ambiente más tranquilo.

Accesibilidad: Paracas está bien conectada con Lima y otras ciudades importantes de Perú, lo que facilita el acceso para los turistas.

¿Cuánto tiempo es de Lima a Ica?

La duración del viaje de Lima a Ica puede variar dependiendo del medio de transporte que elijas. El tiempo estimado varía de acuerdo a la opción que elijas.

En auto o bus

El tiempo aproximando siguiendo la ruta por la Panamericana Sur es de aproximadamente 4 a 5 horas. El tiempo de viaje puede variar dependiendo del tráfico, especialmente los fines de semana y feriados.

Además de poder realizar el viaje en auto propio o taxi, mediante un bus podrás hallar distintas empresas de transporte que ofrecen servicios regulares entre Lima e Ica.

En avión

Viajar en avión hasta Ica es también una buena opción para los visitantes, pues el tiempo estimado de viaje es de 45 minutos a 1 hora. Existen vuelos diarios entre Lima e Ica.