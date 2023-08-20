HOYSuscripcion LR Focus

¿Por qué siempre hay piedras en las vías del tren? Esta es la verdadera razón

¡No son un adorno! Estas piedras que aparecen en las vías del tren, al igual que en el Metro de Lima en Perú, son conocidas como balasto y tienen una gran funcionalidad que pocos conocen.

Conoce por qué motivo colocan piedras debajo de los rieles del tren. Foto: composición LR/Metro de Lima/Andina
Conoce por qué motivo colocan piedras debajo de los rieles del tren. Foto: composición LR/Metro de Lima/Andina

Probablemente has visto en una foto, en una película o en el mismo Metro de Lima que en las vías del tren hay pequeñas piedras dispuestas alrededor de las mismas. Estas son conocidas con el nombre de balasto y pueden tener un tamaño entre 4 a 15 centímetros de diámetro. Aunque muchos piensan que son adornos, la realidad es que cumplen una función importante en la seguridad de este transporte. A continuación, te contamos cuál es.

¿Por qué se colocan piedras en las vías del tren?

De acuerdo con el portal web Billiken, las piedras que se colocan en las vías del tren, o balasto, como comúnmente se llaman, tienen una funcionalidad en particular: estas ayudan a que el peso del tren se distribuya de manera uniforme por los cimientos del riel, evitando así que se generen hundimientos y deformidades en estos.

Además de esta función, las piedras balasto también ayudan a que las vías se mantengan en la misma posición para que el tren circule con mayor estabilidad, para que las vibraciones dentro del tren sean las mínimas posibles y para que se reduzca la presión de las vías férreas sobre el terreno.

Las piedras en los rieles del tren son conocidos como balasto. Foto: Supercurioso

Las piedras en los rieles del tren son conocidos como balasto. Foto: Supercurioso

¿Cuántas líneas férreas hay en el Perú?

Actualmente, el Perú cuenta con un total de seis líneas férreas. Estas son:

  • Vía de La Oroya y Cerro de Pasco
  • El 'tren macho' que va de Huancayo a Huancavelica
  • La línea Cusco - Santa Ana - Quillabamba
  • La línea minera privada operada por la SouthernPerú Cooper Corporation
  • El Ferrocaril del Sur
  • La vía histórica Tacna - Arica
