¿Por qué siempre hay piedras en las vías del tren? Esta es la verdadera razón

Probablemente has visto en una foto, en una película o en el mismo Metro de Lima que en las vías del tren hay pequeñas piedras dispuestas alrededor de las mismas. Estas son conocidas con el nombre de balasto y pueden tener un tamaño entre 4 a 15 centímetros de diámetro. Aunque muchos piensan que son adornos, la realidad es que cumplen una función importante en la seguridad de este transporte. A continuación, te contamos cuál es.

¿Por qué se colocan piedras en las vías del tren?

De acuerdo con el portal web Billiken, las piedras que se colocan en las vías del tren, o balasto, como comúnmente se llaman, tienen una funcionalidad en particular: estas ayudan a que el peso del tren se distribuya de manera uniforme por los cimientos del riel, evitando así que se generen hundimientos y deformidades en estos.

Además de esta función, las piedras balasto también ayudan a que las vías se mantengan en la misma posición para que el tren circule con mayor estabilidad, para que las vibraciones dentro del tren sean las mínimas posibles y para que se reduzca la presión de las vías férreas sobre el terreno.

Las piedras en los rieles del tren son conocidos como balasto. Foto: Supercurioso

¿Cuántas líneas férreas hay en el Perú?

Actualmente, el Perú cuenta con un total de seis líneas férreas. Estas son: