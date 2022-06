La vez que César Hildebrandt renunció en vivo y dejó sentado al hijo de Genaro Delgado Parker

En 1998, época en el que los medios de comunicación no se escapaban de la censura, el periodista César Hildebrandt sorprendió a todo el país al renunciar en vivo a su programa “Enlace Global” que se transmitía por el canal Red Global, cuyo dueño era Genaro Delgado Parker. ¿Cuál fue la razón de esta decisión? A continuación, te lo contamos.

César Hildebrandt es considerado uno de los periodistas más influyente de nuestro país. Sus primeros pasos como profesional los realizó en los diarios Expreso, Correo y Última Hora . Entre los programas televisivos que condujo, se encuentran “Testimonio” (América Televisión), “Conexiones” (Panamericana Televisión), “Enlace Global con Hildebrandt” (Red Global) y “El perro del Hortelano” (RBC Televisión).

César Hildebrandt y la vez que renunció a su programa “Enlace Global” en vivo

Luego de que su programa periodístico “Enlace Global” no se emitiera por dos días consecutivos, César Hildebrandt acusó en vivo al dueño del canal Genaro Delgado Parker de censurarlo. Sin embargo, el empresario, en comunicación telefónica desde Miami, desmintió al periodista y lo calificó como “paranoico” y “malagradecido”.

“Son absolutamente ridículas tus expresiones. Nadie puede tener la responsabilidad de haberte cortado el programa porque ese es un derecho de la estación y este puede sacar del aire un programa cuando quiera. Tú eres un contratado de la empresa y tienes que someterte a los dictados de su decisión cuando quiera transmitirlo o no”, le aclaró Genaro Delgado Parker.

“Mi hijo ha sido demasiado cortés contigo (...) te estás portando mal con la empresa que te otorga trabajo. Yo considero que te estás pasando de la raya...Has tenido una falta de consideración con quienes te hemos contratado”, continuó el dueño de la empresa.

Ante esta respuesta, Hildebrandt le contesta de manera directa y sin anestesia.

”Así es cuando sale a relucir la verdadera personalidad de Genaro Delgado Parker. Yo soy su empleado, una pieza intercambiable, un comodín de su tablero de ajedrez de poder y de dinero. Él hace lo que le da la gana y yo tengo que someterme. Yo soy un asalariado y tengo que callar ”, le dijo.

César Hildebrandt renuncia en vivo a su programa. Foto: captura de YouTube

Al final del programa, el periodista renunció en vivo. En tanto, dejó con la palabra en la boca al hijo de Genaro Delgado Parker, quien estaba tratando de solucionar el problema.

“Yo amo mi profesión, la respeto, la he tratado de dignificar todos estos años. He tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso. Nos debemos a la opinión pública. Cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos. Pero no hacemos ‘lluvia de millones’. Eso no lo hacemos”, concluyó.

Cesar Hildebrandt explica la razón de su renuncia

Años después de los hechos, el periodista Cesar Hildebrandt explicó la razón de su renuncia en una columna dedicada a Genaro Delgado Parker por su fallecimiento.

César Hildebrandt es un periodista peruano. Foto: La República

“El problema era muy sencillo: el programa estaba diciendo cosas muy ásperas y desagradables, aunque ciertas, sobre el arreglo diplomático con el Ecuador y sobre la cesión de Tiwinza. Entonces, a Genaro no se le ocurrió nada mejor que desenchufarme durante varias noches consecutivas aduciendo que problemas de fluido eléctrico impedían la transmisión desde el Morro Solar, donde estaban las antenas”, escribió.

“Y bien, Mariella Patriau fue enviada por mí al Morro Solar y comprobó, de boca de los vigilantes y técnicos, que no había ningún problema técnico o eléctrico (...) Y esa nota fue la que sacamos al aire aquella noche del desencuentro público. Eso fue lo que lo sacó de quicio”, finalizó Hildebrandt.