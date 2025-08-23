Último sorteo Lotería de Boyacá 23 de agosto 2025: consulta qué cayó y resultado oficial del premio mayor por 7N Noticias

Los números 0904 salieron en el último sorteo de la Lotería de Boyacá. | Foto: Lotería de Boyacá

Atento a los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá este sábado 23 de agosto. En breves minutos, se sabrá qué cayó en el premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. La señal de 7N Noticias transmite por YouTube el juego de azar. Este servicio puedes seguirlo por celular, tablet y otros dispositivos.

Resultados Lotería de Boyacá hoy, sábado 23 de agosto: números del sorteo 4856 21:11 Lotería de Boyacá: ¿qué necesito para ganar? Tan solo necesitas acertar cuatro números del 0 al 9 y una serie de 3 cifras. 20:11 ¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Boyacá? Todos los resultados de la Lotería de Boyacá se comparten en las redes sociales del propio juego de azar, como Facebook e Instagram. La transmisión oficial del sorteo la puedes revivir en la cuenta de YouTube de 7N Noticias. 19:04 ¿A qué hora sale el premio mayor de la Lotería de Boyacá? A las 10.40 p. m. sale el premio mayor de la Lotería de Boyacá. 18:22 ¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO? - Televisión: Canal 13 - Streaming: 7N Noticias (YouTube) y Facebook Live (Lotería de Boyacá).

En el último sorteo de la Lotería de Boyacá, que se celebró el 16 de agosto, salieron los números 0904 y la serie 345. Con miras a esta ocasión, los organizadores también realizarán una nueva edición del lanzamiento adicional. El resto de premios, que oscilan los 1.000 millones de pesos, serán revelados antes y después de las 10.30 p. m.

Último sorteo Lotería de Boyacá, sábado 23 de agosto 2025: ¿qué número cayó?

Te contamos qué número cayó en el último sorteo de la Lotería de Boyacá este 23 de agosto. Los resultados oficiales constan de cuatro números y una serie de tres cifras.