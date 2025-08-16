Transmisión EN VIVO Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto: números premiados del sorteo 4585, hora y qué canal transmite el juego

La transmisión de la Lotería de Boyacá está en Facebook y YouTube. | Foto: Lotería de Boyacá

La transmisión de la Lotería de Boyacá está en Facebook y YouTube. | Foto: Lotería de Boyacá

Mira la transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá hoy, 16 de agosto, a partir de las 10.40 p. m. de Colombia. Este sábado, el sorteo 4585 viene con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Ten presente que no solo Canal 13 tiene los derechos de transmisión: 7N Noticias y el propio juego de azar pasan las imágenes mediante Facebook y YouTube.

Existe un largo listado de montos que podrás atribuirte. Sin embargo, el premio mayor es el más codiciado por las personas que ya tienen su billete comprado. Todas las combinaciones ganadoras serán publicadas en las cuentas de Instagram y Facebook de la Lotería de Boyacá.

Transmisión EN VIVO Lotería de Boyacá hoy, 16 de agosto: números premiados del sorteo 4585

Aún no arranca la transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá HOY. Cuando esta comience, saldrán los números ganadores de forma paulatina. El premio mayor lo encontrarás a continuación: