Transmisión EN VIVO Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto: números premiados del sorteo 4585, hora y qué canal transmite el juego
Prepárate para ver la transmisión por YouTube de la Lotería de Boyacá HOY EN VIVO. No solo Canal 13 televisa el sorteo colombiano. Si ya tienes tu billete, entras en la pugna por los 15.000 millones de pesos.
Mira la transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá hoy, 16 de agosto, a partir de las 10.40 p. m. de Colombia. Este sábado, el sorteo 4585 viene con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Ten presente que no solo Canal 13 tiene los derechos de transmisión: 7N Noticias y el propio juego de azar pasan las imágenes mediante Facebook y YouTube.
Existe un largo listado de montos que podrás atribuirte. Sin embargo, el premio mayor es el más codiciado por las personas que ya tienen su billete comprado. Todas las combinaciones ganadoras serán publicadas en las cuentas de Instagram y Facebook de la Lotería de Boyacá.
Transmisión EN VIVO Lotería de Boyacá hoy, 16 de agosto: números premiados del sorteo 4585
Aún no arranca la transmisión EN VIVO de la Lotería de Boyacá HOY. Cuando esta comience, saldrán los números ganadores de forma paulatina. El premio mayor lo encontrarás a continuación:
- Números del premio mayor: -
- Serie del premio mayor: -