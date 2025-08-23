HOYSuscripcion LR Focus

Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, 23 de agosto: hora, premio mayor y dónde ver el sorteo 4586 por SEÑAL EN DIRECTO Canal 13

Anota los números y la serie de la Lotería de Boyacá EN VIVO ONLINE por la transmisión de Canal 13 en Colombia. Puedes llevarte 15.000 millones de pesos o un viaje para 4 personas gracias al sorteo.

La Lotería de Boyacá juega desde las 10.30 p. m. en Colombia.
La Lotería de Boyacá juega desde las 10.30 p. m. en Colombia. | Foto: composición LR/Freepik

Sigue la Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, 23 de agosto. A partir de las 10.40 p. m., saldrán los números ganadores y la serie del premio mayor que corresponde al sorteo 4856 en Colombia, donde Canal 13 (TV) y 7N Noticias (YouTube) ofrecerán la transmisión.

El premio mayor es el más difícil de acertar, ya que todo el mundo apunta hacia esta modalidad. Sin embargo, también puedes competir por el lanzamiento adicional y un tour por Villa de Leyva para cuatro personas. Mediante Canal 13 EN DIRECTO, mira la Lotería de Boyacá EN VIVO HOY.

Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, 23 de agosto: premio mayor del sorteo 4856

  • Números del premio mayor: -
  • Serie del premio mayor: -
