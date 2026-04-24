Para saber cuál será el género del bebé se debe saber la edad lunar de la madre y la fecha de la concepción. Foto: ChatGPT

Para saber cuál será el género del bebé se debe saber la edad lunar de la madre y la fecha de la concepción. Foto: ChatGPT

Si estás embarazada o planeas estarlo, el calendario chino del embarazo se ha convertido en una de las herramientas más buscadas para predecir si tu bebé será niño o niña. Esta popular tabla, basada en la edad lunar de la madre y el mes de concepción, promete revelar el sexo del bebé de forma rápida y sencilla. Aquí te explicamos cómo usarla paso a paso y ver el resultado en segundos.

Conocido como la "tabla de embarazo chino", este calendario se originó durante la dinastía Qing. Para usarlo, se cruzan la edad lunar de la madre y el mes de concepción en una matriz, asignando colores: rosa para niña y azul para niño. Aunque muchos lo consideran efectivo, la precisión de este método sigue siendo debatida, y se ve más como una tradición cultural que como una predicción científica.

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¿Qué es la tabla china del embarazo 2024 y en que consiste?

El calendario chino del embarazo 2024, el cual se actualiza cada año, también es conocido como 'tabla de embarazo chino' y es producto de una combinación de la edad lunar de la madre y el calendario lunar chino. Este método se descubrió hace más de 700 años y ha ganado popularidad por su presunta capacidad para predecir el sexo del bebé.

La edad lunar de la madre, según el calendario chino. Foto: Suavinex

¿Cómo leer el calendario chino del embarazo 2024?

Para utilizarlo, se necesitan dos datos clave: la edad lunar de la madre, así como el día y el mes en el que se concibió al bebé. El calendario presenta una matriz donde se cruzan la edad y el mes de concepción; además, asigna colores a cada combinación (rosa para niña, azul para niño). Aunque parece simple, la precisión de este método sigue siendo tema de debate.

Calendario chino de embarazo 2024. Foto: Suavinex

¿El calendario chino es confiable? ¿Por qué es tan popular en internet?

A pesar de la afirmación de una tasa de acierto del 90%, el calendario chino del embarazo ha sido criticado por la comunidad científica. No existe una base lógica o genética que explique cómo la edad lunar de la madre y el mes de concepción puedan determinar el sexo del bebé. Sin embargo, su popularidad en internet es considerable, quizás por su enigmática naturaleza o el deseo humano de predecir lo desconocido.

Año del dragón de madera: así serán los niños, según el horóscopo chino

En 2024, según el horóscopo chino, será el año del dragón de madera. Los niños nacidos bajo este signo, según la tradición china, serán vivaces, emotivos, inteligentes y flexibles. Se les atribuyen cualidades como la honestidad, la fragilidad, el optimismo y el liderazgo.

Los nacidos bajo el signo del dragón son conocidos por su generosidad, fortaleza y vitalidad. Desde una edad temprana, muestran un potencial para el éxito y están destinados a ocupar posiciones destacadas en la sociedad. Con frecuencia se destacan como líderes, políticos, empresarios destacados o filósofos influyentes. Su destino está marcado por la prosperidad y la fortuna, y tienden a atraer la buena suerte a lo largo de sus vidas.

¿Cómo saber qué animal eres en el horóscopo chino?

Solo necesitas conocer tu año de nacimiento para descubrir tu animal en el horóscopo chino. A diferencia del horóscopo occidental, no es necesario saber la fecha exacta de tu nacimiento para determinar tu signo zodiacal chino.

