'Skibidi', 'delulu' y otras 6.000 palabras agregadas al diccionario de Cambridge en inglés en agosto 2025: ¿qué significan?

Las redes sociales y algunas celebridades de internet han popularizado el uso de ciertos términos que inician como 'jerga', pero que, tras su constante uso, deben ser reconocidas oficialmente por el idioma. Tal es el caso de 'skibidi', 'delulu' y otras 6.000 palabras que el diccionario de Cambridge agregó.

Otras expresiones añadidas son 'tradwife' y 'broligarchy', nacidas de la combinación de dos palabras. La mayoría de estas surgen de las interacciones de TikTok, donde los usuarios lo adaptaron a su conversación diaria, llegando incluso a ser usados por políticos. En esta nota, conoce el significado de los términos más populares.

'Skibidi' y 'delulu': del internet al diccionario

'Skibidi' viene de la famosa web serie de YouTube 'Skibidi toilet', creada por la cuenta de 'Dafuq!?Boom!'. Los videos alcanzaron un alto pico de popularidad debido a la surrealista de su premisa y a su pegadiza canción, que los personajes repiten en bucle. Así, Cambridge lo define como una palabra que puede significar algo bueno o malo, e incluso usarse como broma.

Por su parte 'delulu' está ligada a la palabra "delusional" (alucinado-delirante), que tiene un uso despectivo en redes sociales, usándose como un calificativo para alguien que dice cosas sin sentido, tomándolas como verdaderas. Por ello, el diccionario de Cambridge la define como creer en cosas que no son reales ni veraces, generalmente por elección propia. Incluso fue usada por Anthony Albanese, primer ministro de Australia a inicios de este año.

Las palabras formadas por otras dos en el diccionario de Cambridge

Entre las 6.000 palabras agregadas se encuentran 'tradwife' y 'borligarchy', que nacen de la combinación de dos términos y fueron usadas para definir a un grupo de personas. El primero combina 'traditional' y 'wife', lo que Cambridge define como "una mujer casada, especialmente una que publica en redes sociales, que se queda en casa cocinando, limpiando, etc., y tiene hijos a su cargo". Esta ha sido una tendencia en TikTok e Instagram por esta clase de contenidos que promueven valores tradicionales.

'Broligarchy' combina 'brother' y 'oligarchy', y nació en el torno político, para referirse a Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, que asistieron a la juramentación por la presidencia de Donald Trump en enero de este año. Así, el diccionario menciona que se trata de un reducido grupo de personas, generalmente hombres, con negocios en la tecnología, que buscan influencia política, pese a tener dinero y poder.