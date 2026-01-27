Día Mundial de la Torta de Chocolate: ¿por qué se celebra el 27 de enero y cuál es su origen?

Cada 27 de enero se celebra el Día Mundial de la Torta de Chocolate, una fecha que rinde homenaje a uno de los postres más populares y versátiles del mundo, destacando su evolución desde las primeras preparaciones con cacao molido en el siglo XVIII hasta su consolidación como un ícono de la repostería global tras la publicación de la primera receta en el siglo XIX por Eliza Lesley.

La torta de chocolate es uno de los postres más queridos del mundo. Foto: difusión

Esta celebración, adoptada en diversos países, resalta el valor cultural y gastronómico de la torta de chocolate, presente en celebraciones familiares, reuniones sociales y momentos cotidianos, y pone en relieve cómo este dulce sigue trascendiendo fronteras geográficas y culturales a través de innumerables versiones a lo largo del tiempo.

¿Cuál es el origen de la torta de chocolate?

El origen de la torta de chocolate se remonta a un contexto culinario previo a su conmemoración oficial, cuando el cacao empezó a adquirir protagonismo en la repostería europea. En el siglo XVIII, la utilización del jarabe residual obtenido tras moler granos de cacao marcó uno de los primeros intentos por incorporar este ingrediente a masas dulces horneadas, sentando las bases de lo que más adelante sería reconocido como la torta de chocolate.

Torta de chocolate. Foto: difusión

Con el paso del tiempo, la receta fue perfeccionándose y ganando complejidad. En 1847, la publicación de una versión más estructurada en el Ladies’ Receipt Book de Eliza Lesley contribuyó a su difusión en Estados Unidos y posteriormente en otros países. Si bien no existe un origen único ni una autoría precisa, la evolución de la torta de chocolate refleja la convergencia de tradiciones culinarias y la adaptación del cacao.

Día Mundial de la Torta de Chocolate: ¿Por qué se celebra el 27 de enero?

La conmemoración del 27 de enero como Día Mundial de la Torta de Chocolate tuvo su primer impulso en Estados Unidos, donde se celebraba como Chocolate Cake Day antes de extenderse a otros países y adquirir un carácter global, sin estar asociada a un hecho histórico específico, sino a un consenso cultural que buscó dedicar una fecha al disfrute de este emblemático postre.

Con el paso del tiempo, la celebración se consolidó en cafeterías, panaderías y pastelerías de distintas partes del mundo.