Aprende a preparar arroz con mariscos

El arroz con mariscos es un plato preferido por peruanos y extranjeros su mezcla de plato marino con un risotto hace que al probarlo sientas una explosión de sabores en la boca.

Ingredientes

SALTEADO DE CONCHAS DE ABANICO

1 cucharadita de aceite

1/4 de cucharadita de mantequilla

4 unidades de conchas de abanico

1 cucharada de pisco

SALTEADO DE MARISCOS

2 cucharaditas de aceite

2 cucharadas de mantequilla

200 gramos de langostinos

100 gramos de calamar

100 gramos de pulpo cocido

100 gramos de caracol cocido

1/8 de taza de vino blanco

ARROZ CON MARISCOS

1 cucharada de aceite

1 cucharada de mantequilla

1 unidad de cebolla

1 cucharada de ajo

2 unidades de tomate picado en cuadraditos

1 cucharadita de pimentón en polvo

3 cucharadas de ají panca

7 cucharadas de ají amarillo

1/2 taza de caldo de pescado

Sal al gusto

500 gramos de arroz cocido

1/2 unidad de pimiento morroneado

3/4 de taza de arvejas cocidas

2 cucharadas de crema de leche

Culantro al gusto

2 cucharadas de queso parmesano

Preparación

SALTEADO DE CONCHAS DE ABANICO

1. Colocar el aceite en una sartén y calentar.

2. Agregar la mantequilla y derretir.

3. Agregar las conchas de abanico, saltear por unos segundos.

4. Añadir el pisco y flambear las conchas de abanico. Reservar.

SALTEADO DE MARISCOS

5. Colocar aceite en una sartén y calentar.

6. Agregar la mantequilla y derretir.

7. Añadir los langostinos, calamar, pulpo cocido, caracol cocido. Mezclar.

8. Agregar el vino blanco y flambear los mariscos.

9. Reservar.

ARROZ CON MARISCOS

10. Agregar el aceite en una sartén y calentar.

11. Agregar la mantequilla y derretirla.

12. Añadir la cebolla y sofreír.

13. Agregar el ajo y sofreír.

14. Añadir el tomate y mezclar.

15. Agregar el pimentón en polvo, el ají panca y el ají amarillo.

16. Mezclar y sofreír por unos minutos.

17. Agregar el caldo de pescado y la sal al gusto. Mezclar.

18. Añadir los mariscos salteados con todo y líquido. Mezclar.

19. Agregar las conchas de abanico, mezclar cuidadosamente.

20. Dejar reducir por unos minutos.

21. Retirar las conchas de abanico.

22. Agregar el arroz cocido.

23. Mezclar.

24. Añadir el pimentón, las arvejas y la crema de leche.

25. Mezclar.

26. Agregar el culantro picado y el queso parmesano rallado.

27. Mezclar.

28. Servir y agregar las conchas de abanico.

29. Agregar queso parmesano a gusto.

30. ¡Disfrutar!

Porciones: 1 a 2

Tiempo de preparación: 25 minutos

Aquí hay un video que muestra cómo prepararlo