Los sueños reflejan los deseos y temores de nuestro subconsciente, por ello es que soñamos desde las cosas más fantásticas hasta las que más miedo nos dan, entre ellas, la aparición de personas que han fallecido. Aquello no debe de significar algo malo, al contrario, es una señal que parte de ti necesita avanzar.

Según la psicóloga y terapeuta Diana Lopez Iriarte, soñar con personas fallecidas o con su muerte puede simbolizar que “una parte de ti se va o que tiene que morir”. Por ello es importante reconocer los patrones que se repiten entre manifestaciones.

¿Qué significa que un familiar fallecido te visite entre sueños?

Soñar con un familiar que ha fallecido varía de significado según los patrones que se manifiesten. Diana Lopez informa que, dependiendo de las características que se encuentren, es que se confirma el mensaje que se quiere dar. Si vemos a esta persona envuelta de una luz y mirándonos con afecto que pareciera que esté viva, es una manera de que nuestro inconsciente nos hace extrañarla menos con una visita que sana el alma.

Por otro lado, la psicóloga afirma que si en el sueño ves a ese conocido que ya partió de este plano, no necesariamente es que te comuniques con el otro lado, esto suele representar formas personales que necesitan mejorar. Pueden ser actitudes tóxicas o incluso soltar cosas que no funcionarán. Es una manera de impulso para dejar atrás lo que no nos contribuye.

¿Qué significa soñar con tu propia muerte?

¿Soñaste que moriste de distintas maneras, tanto que se sintió real incluso después de despertar? Según el canal de YouTube Psicología Online, el significado de soñar con tu propia muerte puede representar que una parte personal necesita reinventarse. Es una manera de decirte que puedes haber encontrado el propósito que te impulsa a salir adelante.

Además, dependiendo de la manera en que soñaste tu fallecimiento, simboliza lo siguiente: