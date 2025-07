¿Qué animal no entró al arca de Noé según la Biblia?

Según el relato bíblico, el cuervo no entró al arca de Noé. Este animal, considerado impuro en la tradición judía, no fue incluido entre los seres vivos que Noé debía llevar al arca. Como sustento, en Génesis 8:7, se menciona que Noé envió un cuervo para comprobar si las aguas del diluvio se habían retirado, pero el cuervo "estuvo yendo y viniendo" sin encontrar un lugar seco, lo que sugiere que no cumplió un papel en el salvamento de las especies terrestres.

Sin embargo, esta interpretación está sujeta a conjeturas, ya que la Biblia no explica explícitamente por qué el cuervo no estuvo en el arca de Noé. Esto podría asociarse a que su estatus como animal impuro pudo haber influido en su exclusión, o es que tal vez el cuervo fue enviado por una razón específica dentro del relato, sin que esto estuviera relacionado directamente con su pureza o impureza.

El cuervo, animal ‘impuro’ que no ingresó al arca de Noé, ¿por qué?

En el relato bíblico del diluvio, se menciona que Noé envió un cuervo para verificar si las aguas del diluvio ya se habían retirado de la tierra. El cuervo "estuvo yendo y viniendo" o "volando de un lado a otro", según las diferentes versiones de la Biblia, hasta que regresó sin encontrar un lugar donde posarse, lo que indicaba que la tierra seguía cubierta por agua.

Al respecto, la razón por la cual el cuervo no habría entrado al arca puede estar relacionado con su estatus como un animal impuro en la tradición judía: en Levítico, se considera impuro a una serie de animales, incluidos los cuervos, que son carnívoros y no tienen características consideradas "limpias".

¿Los animales marinos entraron al arca de Noé?

Según el relato bíblico en el libro de Génesis, los animales que fueron incluidos en el arca de Noé eran principalmente de tierra firme, como parte de la instrucción que Dios indicó para salvar a las especies terrestres del diluvio. En Génesis 6:19-20, se menciona que Noé debía llevar "de todo ser viviente, de toda carne, dos de cada especie, para que sobrevivan contigo". Sin embargo, no se hace referencia explícita a los animales marinos, lo que ha generado conjeturas sobre su inclusión en el arca.

Una interpretación podría ser que los animales marinos no necesitaban ser incluidos en el arca, ya que las aguas del diluvio cubrían la tierra, pero no afectaban directamente al hábitat de los seres marinos. De acuerdo con este enfoque, los peces y otros animales marinos habrían sobrevivido al diluvio en el agua, ya que el mar y sus ecosistemas no fueron destruidos por las lluvias. No obstante, ello genera otro cuestionamiento, ¿qué sucedió con los animales de agua dulce?

PUEDES VER: Científicos construyen un arca de Noé subterránea con plantas de todo el mundo

¿Cuántos días duró el diluvio, según la Biblia?

Según la Biblia, específicamente en el libro de Génesis 7:17, se menciona que el diluvio duró 40 días y 40 noches de lluvia continua. Esta cifra de tiempo es interpretada por muchos como el período durante el cual las lluvias cayeron sin cesar sobre la tierra; sin embargo, hay conjeturas y diversas interpretaciones, ya que el relato también sugiere que las aguas permanecieron sobre la tierra durante un total de 150 días, lo que incluiría no solo los días de lluvia, sino también el tiempo adicional en el que las aguas cubrieron el planeta antes de comenzar a disminuir.

El final de este período sería cuando el arca, en la que Noé y su familia se habían resguardado, descansó sobre las montañas de Ararat, tal como se describe en Génesis 8:4. Este proceso de ascenso y descenso de las aguas se extendió por varios meses, lo que ha generado distintas interpretaciones sobre la duración exacta de todo el evento.