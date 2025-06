Jubilados y pensionados en España perderán sus pagos si Seguridad Social descubre que no cumplieron este requisito en 2025

Los jubilados y pensionados españoles se quedaron sin dinero por no cumplir con este requisito de Seguridad Social. Foto: composición LR/ X/

El pago de los jubilados y pensionados corre peligro en España. A pesar de tener todos los aportes correspondientes, los adultos mayores podría perder sus depósitos por un error común en los papeleos. Asimismo, deben cumplir con ciertos requisitos para mantener el derecho a sus pensiones, especialmente en el caso de las pensiones no contributivas.

El incumplimiento de estos requisitos puede llevar a la suspensión o pérdida de la pensión. Es fundamental que los jubilados y pensionistas estén al tanto de estas obligaciones para evitar la interrupción de sus pagos.

¿Qué requisito debes cumplir para que no Seguridad Social no te quite la pensión?

El principal requisito que debes cumplir para que Seguridad Social no te quite tu pensión es la falta de actualización de la información personal. Es decir, no comunicar el cambio de residencia o cambio de domicilio. Si el beneficiario omite este paso verá su cuenta restringida hasta que regularice el requisito.

No declara tu ficha personal, afecta especialmente a las pensiones no contributivas, donde los ingresos de la unidad familiar y otros factores deben declararse periódicamente de forma obligatoria.

Requisitos clave para mantener la pensión en España

Presentación de la declaración anual de ingresos: Es obligatorio presentar una declaración de ingresos anuales en el primer trimestre del año. El plazo para 2025 finalizó el 31 de marzo. El incumplimiento de este requisito puede llevar a la suspensión del pago de la pensión hasta que se regularice la situación. Si la declaración se presenta antes del 27 de junio, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) abonará los pagos pendientes con carácter retroactivo, con un límite de 90 días.

Comunicación de cambios en la situación personal: los pensionistas deben informar en un plazo de 30 días sobre variaciones en su convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios y/o familiares. La falta de comunicación de estos cambios puede afectar la conservación del derecho a la pensión.

Cumplimiento de los límites de ingresos: para acceder a una pensión no contributiva de jubilación en 2025, los ingresos personales anuales deben ser inferiores a 7.905,80 euros. Si el solicitante convive con familiares, la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia debe estar por debajo de ciertos umbrales establecidos.

Residencia legal en España: es necesario residir legalmente en territorio español durante un período mínimo de 10 años, de los cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. La falta de residencia puede resultar en la pérdida del derecho a la pensión.