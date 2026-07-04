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Política

Ley de límite territorial Tacna - Moquegua: PJ ordena suspender promulgación

El Poder Judicial admitió la medida cautelar presentada por el Gobierno Regional de Moquegua y dispuso que el Congreso y la Presidencia del Consejo de Ministros paralicen cualquier trámite relacionado con la autógrafa de la ley de límite territorial Tacna - Moquegua hasta que concluya el proceso de amparo.

Poder Judicial ordenó suspender promulgación de ley territorial. Foto: difusión
Poder Judicial ordenó suspender promulgación de ley territorial. Foto: difusión
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El Poder Judicial ordenó suspender de inmediato la promulgación de la ley de límite territorial Tacna - Moquegua, derivada del Proyecto de Ley N.° 11658. La decisión fue emitida por la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que admitió la solicitud cautelar presentada por el procurador del Gobierno Regional. La medida obliga al Congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a detener cualquier trámite relacionado con la norma mientras se resuelve el proceso constitucional.

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La resolución judicial precisa que la suspensión alcanza todos los actos vinculados con la autógrafa de la iniciativa. Entre ellos figuran la suscripción, el refrendo y la remisión del documento al diario oficial El Peruano para su publicación. El mandato tendrá vigencia hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de amparo presentada por la región Moquegua.

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El juez también estableció consecuencias en caso de desacato. Si alguna autoridad incumple la orden, podrá recibir una multa equivalente a diez Unidades de Referencia Procesal (URP). Además, se remitirán copias al Ministerio Público para que evalúe las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones.

La decisión judicial se conoce pocos días después de que el Ejecutivo observara la autógrafa de la norma que redefine los límites entre ambas regiones. El conflicto ha provocado un enfrentamiento entre las autoridades de Tacna y Moquegua, que sostienen posiciones distintas sobre la delimitación territorial y los efectos que tendría la aprobación definitiva de la ley.

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PJ ordena paralizar el trámite de la autógrafa mientras resuelve demanda de amparo

La medida cautelar fue solicitada por el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua. En su resolución, la Corte Superior de Justicia de esa región concluyó que corresponde suspender cualquier trámite de promulgación de la autógrafa hasta que el proceso de amparo tenga una decisión final.

El mandato alcanza tanto al Congreso de la República como a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ninguna de estas entidades podrá continuar con el procedimiento de promulgación, refrendo o envío de la norma al diario oficial mientras la orden judicial permanezca vigente.

Para el Gobierno Regional de Moquegua, esta decisión evita que la ley entre en vigor antes de que el Poder Judicial determine si durante su aprobación se afectaron derechos constitucionales. Esa será la materia de análisis dentro del proceso de amparo.

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Gobernadora de Moquegua afirma que el fallo respalda la posición de la región

Tras conocerse la resolución, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, sostuvo que el Poder Judicial respaldó la posición de su administración. A través de sus redes sociales, señaló que el Congreso y la PCM deberán respetar la medida mientras continúe el proceso judicial.

La autoridad regional afirmó que la resolución paraliza cualquier gestión destinada a promulgar la ley. También aseguró que su administración continuará defendiendo los intereses de Moquegua mediante las vías legales disponibles.

Gutiérrez reiteró que el objetivo de su gestión es resolver la controversia dentro del marco constitucional. En ese sentido, insistió en que el proceso de amparo permitirá esclarecer la legalidad de la iniciativa aprobada por el Parlamento.

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