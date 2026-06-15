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Ciencia

Los satélites acaban de aprender a encontrar cosas por sí solos y sin la ayuda humana desde la Tierra

Los expertos prevén que esta innovación ayude en las misiones científicas y el apoyo a astronautas en exploraciones futuras.

Loft Orbital apuesta por algoritmos fuera del planeta para analizar imágenes y datos al instante. Foto: Loft / NASA
Loft Orbital apuesta por algoritmos fuera del planeta para analizar imágenes y datos al instante. Foto: Loft / NASA
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Por primera vez, un satélite de observación terrestre consiguió localizar objetivos de interés de forma autónoma, sin la intervención de analistas en la Tierra. El avance ocurrió en abril y representa el primer uso documentado de un modelo de visión y lenguaje (VLM) en órbita, una tecnología que combina la comprensión del lenguaje natural con el análisis de imágenes.

Hasta ahora, los satélites enviaban enormes volúmenes de datos a centros de control para que especialistas interpretaran la información. Sin embargo, una demostración realizada por la empresa Loft Orbital junto con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA mostró que la inteligencia artificial puede asumir parte de esa tarea directamente desde el espacio.

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El satélite YAM-9 identifica objetivos mediante la IA

La prueba tuvo lugar a bordo del satélite YAM-9, lanzado a finales del 2025 como plataforma experimental para proyectos de inteligencia artificial orbital. La nave incorpora una GPU Nvidia Jetson Orin AGX y ejecutó Gemma 3, el modelo desarrollado por Google DeepMind para funcionar en equipos con recursos limitados, según la publicación de TechCrunch.

El sistema utilizó NAVI-Orbital, un software diseñado por el equipo de IA del JPL bajo la dirección de Juan Delfa Victoria. Gracias a esta herramienta, el satélite respondió a instrucciones escritas en lenguaje natural y clasificó imágenes de la superficie terrestre. Entre las tareas realizadas figuró la identificación de zonas donde el entorno natural limita con áreas urbanizadas y la detección de infraestructura cercana a importantes nudos ferroviarios.

Según Paul Lasserre, responsable de inteligencia artificial de Loft Orbital, esta capacidad permite interactuar con los satélites mediante órdenes directas y recibir alertas automáticas cuando se detectan situaciones relevantes.

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La IA en el espacio podría dar paso a una vigilancia y exploración más avanzadas

Los responsables del proyecto consideran que este desarrollo puede aumentar el valor de los sensores espaciales al reducir la cantidad de datos brutos que requieren revisión humana. Además, la tecnología podría facilitar sistemas de vigilancia continua desde órbita mediante constelaciones formadas por entre 50 y 100 satélites similares al YAM-9. Actualmente, Loft Orbital opera 12 naves en órbita.

La iniciativa también podría beneficiar futuras misiones científicas. Juan Delfa Victoria y el investigador Taran Cyriac John plantearon originalmente el concepto con la idea de crear asistentes digitales para astronautas en la Luna o Marte. El objetivo consiste en ofrecer sistemas capaces de responder a comandos de voz y simplificar tareas complejas durante las exploraciones espaciales.

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