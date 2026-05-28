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¿Quién es el autor de “Cuando llora mi guitarra”? Historia y significado de la canción de Augusto Polo Campos

Conoce quién es el autor de “Cuando llora mi guitarra”, la recordada canción de Augusto Polo Campos. Descubre la historia, significado y origen del clásico peruano.

El origen de 'Cuando llora mi guitarra', canción que ya lleva 60 años de existencia. Foto: Twitter.
El origen de 'Cuando llora mi guitarra', canción que ya lleva 60 años de existencia. Foto: Twitter.
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Muchas personas buscan quién es el autor de “Cuando llora mi guitarra”, una de las canciones criollas más emblemáticas del Perú. El tema fue compuesto por Augusto Polo Campos y con los años se convirtió en un clásico de la música peruana por su letra melancólica y profundo significado emocional.

PUEDES VER: Augusto Polo Campos: ¿cuánto le pagaron por componer la icónica canción “Contigo Perú”?

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¿Quién canta 'Cuando llora mi guitarra'?

Si bien Augusto Polo Campos fue el compositor de esta pieza musical que fue grabada en 1962, quien la interpreta es Óscar Avilés. La canción se volvió popular en la década de los 60 cuando Polo Campos realizó una alianza artística con Los Morochucos y así se masificó su más grande éxito internacional, con canciones como 'Cariño malo' y 'Si Lima pudiera hablar'.

¿Cuál es el origen de 'Cuando llora mi guitarra'?

Según un testimonio del propio Augusto Polo Campos, la historia de este vals se inspiró en el talento de don Óscar Avilés. Él asegura que, en una noche del año 1960, después de escuchar cantar a Avilés, regresó caminando hacia su casa. Cuando llegó, ya estaba hecha la canción.

¿Cuál es el significado de 'Cuando llora mi guitarra'?

La canción refleja el dolor de no tener presente a la persona que amas y esperar pronto su retorno. En esta melancolía, la guitarra aparece como un fiel compañero y amigo porque por medio de ella se pueden interpretar los sentimientos en una canción, en este caso, comunicar un dolor sufrido a través de su letra.

PUEDES VER: Contigo Perú: ¿cómo fue que Augusto Polo Campos escribió en 15 minutos la canción más célebre del país?

lr.pe

¿Cuál es la letra de 'Cuando llora mi guitarra'?

Cansado de llamarte

con mi alma destrozada

comprendo que no vienes

porque no quiere Dios

y al ver que inutilmente

te envío mis palabras

llorando mi guitarra

te deja oír su voz

y al ver que inutilmente

te envío mis palabras

llorando mi guitarra

te deja oír su voz

Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor

grita de nuevo su nombre si no te escuchó

y dile que aún la quiero

que aún espero que vuelva

que si no viene, mi amor no tiene consuelo

que solitario, sin su cariño, me muero.

Guitarra, tú que interpretas

en tu vibrar mi quebranto

tú, que recibes en tu madero mi llanto

llora conmigo si no la vieras volver.

Llora guitarra porque eres mi voz de dolor

grita de nuevo su nombre si no te escuchó

y dile que aún la quiero

que aún espero que vuelva

que si no viene, mi amor no tiene consuelo

que solitario, sin su cariño, me muero.

Guitarra, tú que interpretas

en tu vibrar mi quebranto

tú que recibes en tu madero mi llanto

llora conmigo si no la vieras volver.

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