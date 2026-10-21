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Colocar una hoja de laurel seca detrás de la puerta de casa: por esta razón lo relacionan con la buena suerte y la protección del hogar

Este hábito se vincula a diversas creencias populares y tradiciones antiguas, donde el laurel representaba victoria y fortuna, además de aportar un suave aroma al ambiente.

Colocar una hoja de laurel seca detrás de la puerta se asocia con buena suerte y protección del hogar, según diversas tradiciones populares.
Colocar una hoja de laurel seca detrás de la puerta se asocia con buena suerte y protección del hogar, según diversas tradiciones populares. | Foto: Magnific
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Colocar una hoja de laurel seca detrás de la puerta de entrada es una costumbre que algunas personas mantienen por su simbolismo relacionado con la buena suerte, la prosperidad y la protección del hogar. Aunque esta práctica no tiene respaldo científico en cuanto a sus supuestos efectos sobre la energía de la vivienda, sigue presente en distintas creencias populares.

Además de su significado simbólico, el laurel conserva parte de sus compuestos aromáticos cuando se seca, por lo que puede desprender un olor suave durante un tiempo. La elección de la puerta como lugar para colocar la hoja responde principalmente a una cuestión práctica: es un espacio discreto donde puede permanecer sin estorbar.

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¿Por qué relacionan el laurel con la buena suerte y la protección del hogar?

En diversas tradiciones populares, el laurel se asocia con la victoria, la prosperidad y la protección. Su simbolismo se remonta a la Antigüedad, cuando las coronas elaboradas con sus ramas se utilizaban para distinguir a vencedores y personajes destacados. Con el paso del tiempo, la planta también adquirió significados vinculados con la fortuna y el bienestar.

En algunas interpretaciones del feng shui y otras creencias domésticas, colocar elementos vegetales en determinados lugares de la vivienda se relaciona con la búsqueda de armonía y buenas energías.

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¿Cómo colocar una hoja de laurel seca detrás de la puerta y cuánto dura?

Para seguir esta costumbre, basta con elegir una hoja de laurel completamente seca y en buen estado, y colocarla detrás de la puerta en un lugar donde no se rompa ni entre en contacto con la humedad. También puede sujetarse con un pequeño hilo o fijarse en un espacio discreto.

La hoja puede permanecer allí mientras mantenga su forma y conserve parte de su aroma. Cuando se vuelva demasiado frágil, pierda su olor o presente señales de deterioro, conviene reemplazarla. Por otro lado, un dato que puede servirte es que algunas personas también utilizan el laurel como supuesto repelente natural de insectos.

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