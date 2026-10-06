Aumentan 'hackeos' en WhatsApp: el ajuste que puedes activar en 30 segundos que blinda tus chats contra robos digitales

Para proteger tu cuenta, activa la verificación en dos pasos en WhatsApp y configura una contraseña segura. Si ya has sido víctima, contacta a WhatsApp Support para recibir asistencia.

Para proteger tu cuenta, activa la verificación en dos pasos en WhatsApp y configura una contraseña segura. Si ya has sido víctima, contacta a WhatsApp Support para recibir asistencia. Foto: difusión/Composición LR

El robo de cuentas de WhatsApp mediante llamadas y códigos de verificación se ha convertido en una modalidad reportada durante los últimos meses. Los ciberdelincuentes buscan obtener el control de los perfiles para acceder a la aplicación y, con ello, a conversaciones e información personal de los usuarios.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España alertó sobre casos en los que las víctimas recibieron llamadas desde números extranjeros y posteriormente perdieron el acceso a sus cuentas. Ante este tipo de situaciones, una de las medidas recomendadas es activar la verificación en dos pasos y reforzar la seguridad del buzón de voz.

Llamadas y códigos de verificación son usados para tomar el control de cuentas de WhatsApp

Según el INCIBE, los casos reportados incluyen llamadas telefónicas desde números internacionales. En algunas situaciones, el mensaje dejado en el buzón de voz contenía el código de verificación necesario para acceder a una cuenta de WhatsApp. El código también puede llegar mediante un mensaje de texto o SMS, debido a que forma parte del proceso de inicio de sesión.

Los ciberdelincuentes pueden intentar acceder al buzón de voz cuando este mantiene un PIN predeterminado, como 0000 o 1234. Por ello, se recomienda contactar con el operador telefónico para consultar la posibilidad de modificar ese código o desactivar el servicio. La recepción inesperada de un código de verificación, especialmente después de una llamada no solicitada, debe considerarse una señal de alerta.

Cómo activar la verificación en dos pasos para proteger tu cuenta de WhatsApp

Para activar esta función, el usuario debe abrir WhatsApp, ingresar a Configuración mediante el menú de los tres puntos y seleccionar Cuenta. Luego debe elegir Verificación en dos pasos y seguir las indicaciones para establecer una autenticación adicional. Esta herramienta añade una capa de seguridad al proceso de acceso a la cuenta.

WhatsApp permite configurar una contraseña como medida adicional de protección. Esta debe tener al menos ocho caracteres e incluir como mínimo una letra y un número. Si la cuenta ya fue tomada, el usuario puede solicitar asistencia a través de WhatsApp Support y completar el formulario correspondiente con información sobre lo ocurrido y sus datos de contacto.