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Sociedad

Cáncer de mama: Minsa realizará chequeos gratuitos en dos centros comerciales de Lima desde el 19 de octubre: horarios y cómo acceder

Mujeres de 40 a 69 años podrán acceder a evaluaciones clínicas gratuitas de despistaje de cáncer de mamas en Lima del 19 al 24 de octubre, en el marco de una campaña del Ministerio de Salud y Real Plaza.

Los chequeos se realizarán en Real Plaza Salaverry desde el 19 al 21 de octubre y en Real Plaza Puruchuco del 19 al 24 de octubre, con horarios específicos en cada establecimiento.
Los chequeos se realizarán en Real Plaza Salaverry desde el 19 al 21 de octubre y en Real Plaza Puruchuco del 19 al 24 de octubre, con horarios específicos en cada establecimiento.Foto: Difusión
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Las mujeres de 40 a 69 años podrán acceder a evaluaciones clínicas gratuitas de mamas en dos centros comerciales de Lima entre el 19 y el 24 de octubre, como parte de una campaña organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) y la empresa Real Plaza. La iniciativa se desarrollará en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, y busca facilitar el acceso a controles preventivos y promover la detección temprana de la enfermedad.

La atención estará disponible en Real Plaza Salaverry y Real Plaza Puruchuco, aunque las fechas y los horarios variarán según cada establecimiento. Los servicios estarán a cargo de profesionales del Minsa e incluirán una evaluación clínica, recomendaciones personalizadas y orientación para quienes necesiten continuar con estudios o consultas complementarias.

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¿Dónde y en qué horarios se realizarán los chequeos gratuitos de cáncer de mama?

La campaña contará con dos puntos de atención en Lima Metropolitana. Las mujeres interesadas podrán acudir a las siguientes sedes:

  • Real Plaza Salaverry: del 19 al 21 de octubre, en el sótano 3, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Real Plaza Puruchuco: del 19 al 24 de octubre, en el nivel 1, frente a Smart Fit, de 12:00 m. a 5:00 p. m.

En ambos establecimientos, las participantes podrán acercarse a los módulos habilitados para recibir orientación y acceder a la evaluación, siempre que cumplan con los criterios establecidos para el servicio. La atención forma parte de las acciones coordinadas por el Minsa y Real Plaza para acercar los controles preventivos a más mujeres.

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¿Qué mujeres podrán acceder a la evaluación preventiva del Minsa y cómo será la atención?

El servicio está dirigido principalmente a mujeres de entre 40 y 69 años. El procedimiento comenzará con una orientación inicial y un registro breve de las participantes. Después, aquellas que cumplan con los criterios establecidos podrán pasar al examen clínico de mamas, que comprende una observación visual y la palpación realizada por personal especializado en espacios privados y acondicionados para brindar comodidad durante la atención.

Al terminar la evaluación, las mujeres recibirán recomendaciones para el cuidado de su salud. Si los profesionales identifican la necesidad de realizar pruebas adicionales, se les informará a qué establecimientos de salud pueden acudir para continuar con el proceso de evaluación. Quienes no cumplan con el rango de edad también podrán recibir orientación preventiva en los módulos de la campaña.

El director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, el doctor Víctor Alex Palacios Cabrejos, destacó la necesidad de mantener los controles y reconocer posibles señales de alerta. Según informó, hasta septiembre de 2026 se realizaron más de 613.000 tamizajes, distribuidos en 525.979 exámenes clínicos y 87.703 mamografías. Además, señaló que el ministerio continúa fortaleciendo la telemamografía para ampliar el acceso a estos servicios en distintas zonas del país.

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