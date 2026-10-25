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Científicos descubren cómo el cáncer de páncreas reescribe su ADN para evadir los tratamientos

Los investigadores también bloquearon un gen clave que revirtió algunos cambios peligrosos de las células cancerosas.

Descubren cómo el cáncer de páncreas evoluciona constantemente e identifican una vía prometedora para revertirlo. Foto: Shutterstock
Descubren cómo el cáncer de páncreas evoluciona constantemente e identifican una vía prometedora para revertirlo. Foto: Shutterstock
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El cáncer de páncreas puede cambiar constantemente su composición genética para volverse más agresivo, extenderse por el organismo y resistir los tratamientos. Un nuevo estudio de científicos de NYU Langone Health permitió observar este proceso con un nivel de detalle que hasta ahora no había sido posible.

Los investigadores analizaron la actividad genética de 443.451 células individuales procedentes de 62 tumores de 56 personas con adenocarcinoma ductal de páncreas, una de las formas más difíciles de tratar de esta enfermedad. El análisis permitió identificar diferentes grupos de células dentro de un mismo tumor y comprender mejor cómo estos cambian a medida que el cáncer avanza.

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El cáncer cambia sus células para volverse más agresivo

Los tumores pancreáticos no están formados por células idénticas. Los científicos encontraron entre dos y 11 grupos diferentes, conocidos como clones, en cada tumor. Aunque las células de un mismo clon comparten características genéticas, su comportamiento puede ser muy distinto.

Algunos clones desarrollan cambios que les permiten soportar los tratamientos, mientras que otros adquieren características que favorecen la invasión de los tejidos cercanos y la propagación hacia otras partes del cuerpo.

Hasta ahora, las investigaciones habían clasificado principalmente estas células en dos grandes estados: el clásico, considerado menos agresivo, y el basal, asociado con un comportamiento más agresivo. El nuevo análisis ayuda a explicar cómo las células pueden pasar de un estado a otro mediante cambios genéticos que ocurren dentro del propio tumor.

"Nuestro estudio proporciona hasta la fecha la visión más detallada del adenocarcinoma ductal de páncreas, y revela cómo la remodelación genética continua impulsa la evolución del tumor a lo largo de la enfermedad", señaló Despoina Kalfakakou, investigadora principal del estudio.

Una ayuda podría frenar las células más peligrosas

Entre los cambios identificados destacó el comportamiento del gen MYC, cuya actividad aumentó en algunas de las poblaciones celulares más agresivas. Para comprobar su importancia, los investigadores realizaron experimentos de laboratorio en células de cáncer pancreático basal y bloquearon la actividad de este gen.

El resultado fue significativo: las células cambiaron hacia un estado más parecido al clásico, considerado menos agresivo. Además, quedaron más expuestas a las células del sistema inmunitario, lo que sugiere que podrían ser más fáciles de reconocer y atacar.

Los investigadores consideran que estos resultados convierten a MYC en un posible objetivo para futuros tratamientos, aunque todavía se necesitan más estudios.

"Estos hallazgos sugieren que dirigirse a los mecanismos que están detrás de la evolución del tumor, incluido MYC, podría ayudar a frenar la rápida progresión del cáncer", explicó Kalfakakou.

El cáncer también encuentra formas de esconderse del sistema inmunitario

El estudio encontró otra pista relacionada con la capacidad del cáncer de páncreas para evadir las defensas del organismo. Algunos clones mostraron una mayor actividad del gen TIGIT, relacionado con proteínas que ayudan a los tumores a escapar de la detección inmunitaria.

Al mismo tiempo, estas células presentaron una menor actividad del gen PD1. Esta combinación podría contribuir a explicar por qué las inmunoterapias dirigidas contra PD1 han tenido una eficacia limitada frente al cáncer de páncreas.

"Los resultados de nuestra investigación también sugieren que el análisis clonal de células individuales ofrece un mejor enfoque para comprender cánceres complejos, como el adenocarcinoma ductal de páncreas, a medida que se desarrollan con el tiempo", afirmó Aristotelis Tsirigos, investigador principal del estudio.

Para los científicos, estudiar cada célula por separado permite seguir con mayor precisión cómo los tumores cambian y se adaptan. El objetivo ahora es comprender mejor estos distintos estados celulares y encontrar formas de atacar los mecanismos que permiten al cáncer evolucionar, resistir los tratamientos y propagarse.

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