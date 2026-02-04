HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Feria Manya, edición Stranger Things, se realizará este 14 y 15 de febrero: el ingreso será libre

La feria presentará dioramas interactivos, exhibición de artículos originales y coleccionables, Vecna y el Demogorgon con actores en vivo, bandas tributo, cosplay y más sorpresas.


El ingreso a la Feria Manya Edición Stranger Things será gratis. Foto: difusión.
El ingreso a la Feria Manya Edición Stranger Things será gratis. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La nostalgia ochentera y el misterio sobrenatural se apoderan de Lima este sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 con la Feria Manya – Edición Stranger Things, un evento inmersivo que transportará a los asistentes al universo de la icónica serie. La entrada es completamente libre y se llevará a cabo en el local ubicado en el jirón Washington 1321, Cercado de Lima.

Esta edición especial ofrece un recorrido visualmente impactante, con dioramas interactivos y una muestra exclusiva de objetos originales y coleccionables relacionados con la producción de Stranger Things. Desde el emblemático portal al Upside Down, resguardado por figuras en vivo de Vecna y el Demogorgon, hasta las emblemáticas bicicletas que evocan la estética de Hawkins, cada rincón ha sido diseñado para ofrecer una experiencia auténtica.

¿Qué otras actividades habrá en la Feria Manya 2026?

La ambientación sonora y las actividades interactivas enriquecen la propuesta: habrá karaoke temático, presentaciones en vivo de bandas tributo que revivirán hits como ‘Running up that hill’, y un concurso de cosplay que premiará a los participantes más detallistas y creativos, reflejando la pasión de los fans por el mundo invertido.

Además, la feria incluirá conversatorios conducidos por especialistas y seguidores de la serie, ideales para explorar teorías, personajes y curiosidades del lore de Stranger Things. Los visitantes también podrán acceder a una zona de merchandising oficial, perfecta para quienes buscan añadir piezas originales a su colección.

La Feria Manya 2026 es una experiencia gratuita e imperdible para quienes deseen revivir la magia de los 80 y sumergirse por completo en el universo de una de las series más influyentes de la última década.

