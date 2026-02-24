Lanzan el V Concurso Nacional de Cómic en Jesús María para impulsar la historieta peruana

El V Concurso Nacional de Cómic una de las actividades centrales del Día del Cómic Festival 2026.

El V Concurso Nacional de Cómic una de las actividades centrales del Día del Cómic Festival 2026.

Ya se encuentra todo preparado para la quinta edición del Concurso Nacional de Cómic, una iniciativa que busca fomentar la producción de historietas peruanas y que forma parte de las principales actividades del Día del Cómic Festival. El evento se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Parque Próceres de la Independencia (Av. Gral. Felipe Salaverry 1600, Jesús María).



La convocatoria tiene alcance nacional y está dirigida a creadores mayores de edad, quienes podrán postular de manera individual o en equipos de hasta cuatro personas. Las propuestas deberán ser autoconclusivas, inéditas y originales, sin incluir personajes ya existentes o previamente publicados.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 24/02/26 | La República - LR+

Temática y premios del V Concurso Nacional de Cómic



El concurso admite temáticas libres —desde ciencia ficción y fantasía hasta drama, comedia o romance— y estilos de dibujo abiertos, ya sea cómic o manga. Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado, considerando creatividad, estructura del guion, calidad gráfica y cumplimiento de las bases.



El certamen otorgará un premio de 3,000 soles al primer lugar, además de reconocimientos para el segundo y tercer puesto. Los ganadores serán anunciados durante la inauguración del Día del Cómic Festival, el jueves 30 de abril de 2026.



Los proyectos deberán enviarse de manera virtual al correo oficial del festival hasta el 31 de marzo de 2026. Cada trabajo deberá contar con un mínimo de diez páginas en formato A3 y presentarse en archivos digitales a color.

