Revista “Hueso Húmero” 81, una edición que va al ritmo de la poesía

El número 81 de la revista cultural Hueso Húmero ofrece más de un punto temático de interés. A estas alturas del partido, hay que decirlo todas las veces que sea posible, resulta evidente la referencialidad que ha conseguido la publicación a razón de su persistencia (no hay otro secreto si se quiere quedar). En lo particular, este número le ha gustado a quien escribe. No solo hay frescura en los tópicos, sino del mismo modo en el ánimo que guía la escritura de sus colaboradores.

Podríamos comentar todos los textos de HH 81, pero nos enfocaremos en dos, como para despertar la curiosidad.

En este HH 81, nos queda claro que la protagonista es la poesía. Si eres de los que leen las revistas culturales en orden, el golpe está asegurado con la selección de poemas de la poeta, periodista y traductora argentina Juana Bignozzi (1937 - 2015). De los poemas seleccionados, tomados de La vida en serio. Obra completa (contiene lo publicado por Bignozzi desde 1998 hasta su libro póstumo, Novísimos, de 2019), nos quedamos con el poema “Abuso de apoyo e invito a comer en casa”. No tengo la más mínima duda de que Bignozzi será un grato descubrimiento para no pocos lectores de poesía.

No dejan de ser atractivas las cartas de Washington Delgado a Abelardo Oquendo a inicios de los años 50, cuando obtuvo la codiciada beca Javier Prado para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. En las cartas se nota el respeto y la admiración de Delgado a Oquendo, pero en especial la franqueza con la que le escribe. Para los que no han tenido la oportunidad de conocer en persona a Delgado, creo que estas cartas nos pueden dar una imagen aproximada de cómo era como tal. Se colige, además, que estas cartas dejan en evidencia la pasión de Delgado por la literatura.

Subrayemos asimismo el texto de Gustavo Buntinx sobre el Grupo Íntegro que en 2024 cumplió 40 años y el de José Carlos Huayhuaca sobre la fotografía de Javier Silva Meinel.

En este número, también leeremos a: Mariano Peyrou, Mariana Botelho, José López Luján, Miguel Gil Castro, Raúl Soto, Simon Hajdini, Michael Ruhlman, Francesca Denegri, Czar Gutiérrez, Roger Santiváñez, Elena María Caballero Calle y Mario Montalbetti.

Disponible en librerías.

Directores. Mirko Lauer y Mario Montalbetti son los encargados de editar y publicar Hueso Húmero. La revista tiene 46 años.

Números completos. Los interesados en leer todos los números de HH, lo pueden hacer en la web del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la Unmsm. Aquí.