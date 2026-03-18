Corte de Tumbes designa a nuevo juez supernumerario del Juzgado Penal Colegiado
La Corte Superior de Justicia de Tumbes designa a Raúl Enrique Voysest Oliva como juez supernumerario del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente desde el 17 de marzo de 2026.
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso la designación del abogado Raúl Enrique Voysest Oliva como juez supernumerario del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tumbes y reasignó al abogado Erick Vladimir Saldarriaga Maceda como juez supernumerario del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, a partir del 17 de marzo de 2026, con el propósito de fortalecer la atención de los procesos judiciales en materia penal y garantizar la continuidad del servicio de justicia.
La medida fue adoptada mediante resolución administrativa, suscrita por el presidente de Corte en el marco de las facultades administrativas orientadas a optimizar la organización de los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial.
De acuerdo con la resolución, esta decisión responde a la necesidad de reorganizar los despachos judiciales en el ámbito penal para asegurar una atención oportuna, eficaz y eficiente a los usuarios del sistema de justicia.
Con esta designación, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tumbes queda conformado por los magistrados Alex Fernando Fernández Chuquilin, en calidad de presidente; Edgar Adriano Izquierdo Ruiz y Raúl Enrique Voysest Oliva, como integrantes.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma así su compromiso con el fortalecimiento del servicio de administración de justicia, mediante acciones orientadas a garantizar una respuesta jurisdiccional célere, ordenada y en beneficio de la ciudadanía.