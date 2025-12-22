Kiana Maggiolo: “Santa Claus es un producto del marketing”

El comienzo de la Navidad es una novela de Mijael Garrido Lecca y Kiana Maggiolo, con ilustraciones de Melissa Siles. En este proyecto, que forma parte de la saga iniciada en 2024 con Los dos Claus, se indaga en la razón que llevó a Tomás Claus, hermano de Nicolás, a venir al sur de América, específicamente a Perú, en años convulsos marcados por dos guerras mundiales. Sobre esta publicación, La República conversó con Kiana Maggiolo.

-El comienzo de la Navidad tiene el rótulo de literatura infantil y juvenil. Pero lo puede leer cualquier persona.

-Este libro lo hemos creado pensando en la familia y los niños también, obviamente, lo disfrutan. A partir de los nueve o diez años lo podrían leer solos. Si son un poco más pequeños, se los pueden leer sus padres. Hemos entrelazado en la historia elementos que puedan entender los niños. Esa es la parte más lineal y más entretenida. Pero a la vez hay algunos aspectos que sí pueden ser interesantes para los adultos porque hay datos históricos que podrían llamar la atención. Hay incluso referencias literarias. Esta es una novela que empieza en 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, y termina en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial.

-Los protagonistas, Tomás y Nicolás Claus, llegan a Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial y se van a un orfanato. Son niños huérfanos.

-Es una historia que tiene pérdidas y tragedias. Están los temas de la guerra y de las víctimas de la guerra. Son asuntos no felices, pero lo que quisimos hacer es mostrar que la esperanza es posible incluso en los tiempos más difíciles; siempre hay una luz, una magia que surgen del horror. Los hermanos Claus pierden sus memorias, quizá por el trauma de la guerra. No recuerdan nada, no recuerdan a su familia y son pequeños. Eso pasa también cuando los niños atraviesan situaciones muy difíciles o traumáticas; pierden la memoria, pueden tener como un lapsus.

-En medio de aquello, el elemento fantástico o la referencia literaria como la vela.

-Esta vela es el camino a la memoria. Una vez que ellos empiezan a recordar poco a poco algunos recuerdos de felicidad de sus padres, de su madre, de su infancia, es que se empieza a activar esa magia o descubren esa magia que tienen ellos dentro. Entonces, es bonito porque es la esperanza, es un poco lo que estamos planteando para los lectores.

"El comienzo de la Navidad". Imagen: Difusión.

-En el anterior libro de la saga, Los dos Claus (2024), el argumento estaba ambientado en la actualidad. Más o menos por el año 2010. Esta novela es la precuela.

-Como le hemos inventado un hermano gemelo a Papá Noel, ese es uno de los motivos por los cuales la precuela, El comienzo de la Navidad, está ambientada en los años 20. Una de las cosas que tenemos que explicar con esta saga es por qué uno de los hermanos Claus se vuelve famoso y por qué al otro nadie lo conoce, el del sur. Por eso situamos la historia entre 1920 y 1945 para explicarlo.

-Santa Claus, o Papá Noel, es una figura hecha de elementos históricos y culturales. Es un personaje con mucho tiempo encima.

-Así es. Pero no hay que olvidar que quien popularizó realmente a Papá Noel como lo conocemos hoy ha sido la corporación Coca-Cola. En los años 30, en los Estados Unidos se empieza a usar a este personaje, que lo hacen un poquito gordito, redondito, que adora a los niños, que sonríe, que tiene esa risa particular y que da los regalos. Santa Claus es un producto del marketing. Nos pareció importante situar esta precuela de Los dos Klaus en ese arco temporal. Hay mucha relación con sucesos actuales, porque en los últimos años hemos estado viendo muchos conflictos bélicos en el mundo. Creo que esto es algo que los lectores pueden percibir al leer la historia. En las guerras del siglo XX hubo niños que fueron víctimas y estas guerras actuales también están dejando niños víctimas. El libro es también un llamado a estar atentos a ese sufrimiento y a hacer algo.

-La novela está catalogada de infantil y juvenil porque hay que poner un rótulo. Es una novela en el sentido más amplio. Pero del mismo modo refleja una preocupación por la infancia.

-Efectivamente, hay una preocupación por la infancia, pero también abordamos un tema importante que es el amor fraternal. Cada uno de los personajes persigue sus sueños. Pese a que se separan, uno se queda en el norte para ser Santa Claus y el otro se va al sur, sigue existiendo entre ellos una conexión muy profunda. Lo que buscamos es que las personas, con esta novela, encuentren una motivación para desarrollar sus vínculos familiares.

Kiana Maggiolo: "Hay una preocupación por la infancia, pero también abordamos un tema importante que es el amor fraternal". Foto: Carlos Félix.

-En la novela hay mucho movimiento. Por ejemplo, ese viaje en moto que Tomás hace con Helena a Perú para conocer Machu Picchu.

-Helena siente que algo le falta. Por eso hacen ese viaje en moto a Perú. Como Helena, hay muchas personas que, viviendo en diferentes partes del mundo, mantienen una conexión con sus raíces. La identidad es un tema que quisimos tocar en la novela. La madre de Helena es peruana. Ella le hablaba de niña de lo maravilloso que es Perú. Tomás está enamorado de Helena. Por estar enamorado de ella, es que se enamora también de Perú. Por eso se convierte en Tayta Claus.

-El comienzo de la Navidad es también un mural de efervescencia cultural, en especial en el marco de los años 20.

-Hay mucha música, jazz; en las calles se hablaban muchos idiomas, recién se estaba inventando la radio. El mundo estaba pasando por cambios de vida radicales, quizá de una manera similar a la que nosotros estamos pasando ahora.

-La saga de los Claus es parte del proyecto Navidad Sur. La venta de los libros va para un fin social.

-Con Navidad Sur buscamos reinventar cómo es la Navidad en el sur, en el calor. Son muchos países los que celebran la Navidad en el sur y lo que queremos es crear una narrativa que complemente a esa narrativa dominante de que la Navidad solo debe celebrarse en el norte con nieve y trineos. Cuando lanzamos este proyecto, quisimos desarrollar una estrategia de impacto social importante. Las regalías del primer libro, Los dos Claus, las hemos donado a Make A Wish Perú, que es una organización que ve a niños enfermos. Con las regalías del primer libro se ayudó a 12 niños que estaban mal de salud. Las regalías de El comienzo de la Navidad irán a la organización Perú Champs, que es una organización que apoya a niños con talentos artísticos y deportivos. Y con el próximo libro de la saga, haremos lo mismo con otra organización.