Javier Silva Meinel: "Mi fotografía es analógica y no pienso cambiarme a lo digital para nada"

En el marco de MAC Foto, el primer festival de fotografía contemporánea organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima), venimos siendo testigos de una serie de exposiciones que tranquilamente podríamos calificar de primer nivel. Hablamos de más de 40 exposiciones en 17 instituciones culturales de Lima y Callao. A saber, el Especial de la Fotografía, que reúne a 49 fotógrafos, en Casa Fugaz de Monumental Callao; e Imágenes del Perú moderno de la Colección Ande, bajo la curaduría de Pablo Cruz, que pudimos apreciar en el Centro Cultural Inca Garcilaso, en donde también vimos Tiempos de conexión de Lorena Noblecilla.

Una de las exposiciones fotográficas de MAC Foto que está recibiendo el mejor de los reconocimientos, que no es otro que el otorgado por el espectador que recomienda, es La luna del cóndor. Retrospectiva 1974-2024 de Javier Silva Meinel en el MAC de Barranco. Con la curaduría de Carlo Trivelli y Jorge Villacorta, La luna del cóndor reúne 140 imágenes seleccionadas de la vasta obra de Javier Silva Meinel en 50 años. Cuando uno empieza a recorrer la exposición, no deja de estar atento a la destreza técnica del fotógrafo, pero lo que más conecta al espectador con su trabajo es su mirada, precisamente, una mirada distinta de lo que conocemos como Perú profundo mediante el retrato de personajes que proyectan una personalidad, un sentido de pertenencia que sedujo de joven a Javier Silva Meinel.

En paralelo a la muestra, Javier Silva Meinel celebra sus 50 años de trabajo con un libro fotográfico: Son encantados (MAC-Fortuna Mining), en el cual contamos con los textos de Trivelli, Villacorta, Alejandro Castellote, Fernando Castro, Enrique Ballón Aguirre, Luis Millones, Natalia Majluf, Mario Montalbetti y Guillermo Niño de Guzmán. Es una publicación monumental signada por la pulcritud, sobriedad y buen gusto.

La República se dirigió al MAC de Barranco para encontrarse con el hacedor de La Luna de cóndor, pero no solo se encontró con él, sino también con un nutrido grupo de personas, quienes apreciaban desde tempranas horas las fotografías de Javier Silva Meinel. Esa es una de las razones que han hecho que La luna del cóndor se extienda tres semanas más. El público lo pide. Javier Silva Meinel lo sabe y La República conversó con él.

-¿Cómo te acercaste a la fotografía?

-Yo hago fotografía desde los 70. Estaba estudiando en la universidad. Por esas cosas del destino, me pusieron al lado de gente que hacía fotografía y me fascinó el tema. Dejé la universidad y me metí de cabeza. En esa época tenía que estudiar algo, y mi padre quería que estudiara. Fue todo un tema que me haya retirado, pero sabía también que era un joven que estaba buscando mi camino.

-¿Mediante la fotografía?

-Sí, pero era más mi camino en la vida. Pero creo que valió la pena porque me encanta mi trabajo.

-La década del 70 es muy especial.

-Tenía una amiga arquitecta que ahora es cineasta y vive en Bélgica, ella fue quien me introdujo a lo que es un laboratorio y me puse a hacer cosas ahí. Poco después vino toda la etapa de aprendizaje, como la época de Secuencia, en donde me encuentro con Fernando La Rosa y Billy Hare. En esa época me encuentro con nuestros héroes, los fotógrafos americanos, como Edward Weston. En esos años no había la información que tenemos ahora. Tener un libro de ellos, pues, era un tesoro. Tratabas de lograr lo que ellos hacían, imitarlos. Queríamos hacer la copia perfecta, la copia final, el sistema de zonas.

"Hombre con cabeza de caballo" (1996). Foto: Javier Silva Meinel.

-¿No desconoces tus influencias?

-No, para nada. No fueron una influencia solamente para mí. Lo fueron para toda mi generación. Fueron sumamente importantes. Luego conocí a Keith McElroy. Él era un estudioso de la fotografía, un americano que vino a hacer su tesis sobre fotógrafos peruanos. Es el primero que hizo un estudio y profundizó en el tema de los archivos de los fotógrafos. Me lo encontré en México, no recuerdo en qué año, y me dijo Javier, si quieres crecer en fotografía, fíjate lo tuyo. Y me di cuenta de que vivía en un país maravilloso y rico.

-O sea, ser original partiendo desde dentro.

-Exactamente. En el año 1984 hice un viaje a Puno. Antes de esto existía el fotógrafo que agarraba la cámara y fotografiaba personajes, y eso a mí me daba un poco de pudor. Ese año estaba en Puno y me vi involucrado en un desborde de un río. No saqué mi cámara y me puse a ayudar a los campesinos. Después de eso, saqué mi cámara y me sentí muy cómodo. A partir de eso, primero hago acto de presencia, nunca saco primero mi cámara, y cuando tengo un tema que me interesa, lo trabajo, pero siempre acercándome a las personas con respeto y con admiración.

"Maria Reiche y Las líneas de Nazca" (1993). Foto: Javier Silva Meinel.

-Ese respeto a las personas está en toda tu obra.

-Sí. Vivimos en un país, en donde la gente, sobre todo en el interior, es muy buena, muy sana y muy amable.

-Entonces, te duele todo lo que está pasando ahora.

-Los políticos no están pensando en la gente, los políticos piensan en sus intereses. Los políticos no piensan en las personas. Me duele mucho lo que está pasando.

-¿En Puno encontraste lo que estabas buscando?

-Exactamente. Yo ya tenía toda la técnica, pero lo que no dejas de aprender es a mirar y a escoger lo que miras. No es cuestión de apretar el botoncito, con los años llegas a desarrollar un método y a conocer tu material. Por ejemplo, yo no necesito fotómetro, de arranque yo sé cuál es la posición, igual pasa con el revelado, con las técnicas para explotar las sombras.

Libro fotográfico "Son encantados". Imagen: Difusión.

-El retrato es el centro de tu poética. Pero tus retratos proyectan una historia. Hay una narrativa en ellos.

-Lo primero de todo es que las personas estén cómodas contigo. Pero hay mucho de azar también. Por ejemplo, voy a Qoyllurit’i y sé lo que significa Qoyllurit’i y toda la magia que se vive ahí. Trato de agarrar la esencia porque cada personaje te está diciendo algo con su mente. Tienes que estar atento, porque de repente ves algo por ahí que está pasando alrededor y lo persigues. Yo tengo mucha admiración por el pasado y por nuestra herencia cultural. Lamentablemente, tenemos un país centrado en Lima.

-¿Cuánto ha influido Chambi en ti?

-No tener influencia de Chambi es una gran mentira. Una de las cosas que yo admiré, que sigo admirando, es al fotógrafo de los años 20 y 30, a los fotógrafos de estudio como Chambi, que a la vez salían y tenían una forma de hacer imágenes que a mí me fascina. El fondo, por ejemplo, yo lo he heredado, el fondo fotográfico. Yo tengo una imagen de Chambi que vi en la primera muestra que se hizo de él en Lima, que fue en Secuencia.

-La primera muestra contemporánea de Chambi en Lima, de 1977.

-Así es. Esta exposición fue hecha por contacto de las placas, o sea, estaba la placa completa. Una imagen que me impactó mucho era la de un matrimonio. Estaba el señor sentado y la novia estaba a su lado, pero en esta imagen estaba el fondo completo y había un personaje, que era el ayudante de Chambi. Entonces, cuando Chambi hace el retrato, corta esa parte. Ahí yo me doy cuenta de que hay algo que está pasando también atrás, que hay otro mundo. En el fondo que yo pongo hay una serie de informaciones, se ve lo que está pasando detrás.

"Rostro con peces" (1996). Foto: Javier Silva Meinel.

-Te comenté hace un momento sobre la narrativa que hay en tus fotografías. Algo que vi cuando visité la muestra fue que la gente misma hacía su propia narrativa de ellas.

-Hay una foto en donde un personaje tiene una cabeza de caballo en la cabeza. Eso es algo que te encuentras en el camino. Estábamos viajando por Chivay, era una noche lluviosa y nos topamos con un accidente en el camino y bajamos para ayudar. Un camión había atropellado a un campesino que regresaba de su chacra y había matado su caballo. Ayudamos en lo que pudimos. En los días siguientes, mientras íbamos de un lado a otro, veíamos a este hombre cortar su caballo en pedazos. Lo que estaba haciendo era vender su carne para recuperar su dinero y comprarse otro caballo. Y me acerqué para conocerlo. Nadie te va a comprar la cabeza del caballo y quise hacer un retrato de eso. Esa imagen la hicimos en su casa con su esposa.

-¿La IA es un peligro para la fotografía?

-La inteligencia artificial es válida. Siempre han pasado cosas así. Llega la modernidad y los lenguajes cambian. La IA no es un peligro.

-¿No te hace ruido la IA?

-No, para nada. No sé qué significará. No es mi tema. Respeto mucho los trabajos digitales, hay gente que está metida en eso y tiene las facilidades para lograr en una computadora una serie de efectos que son artificiales, pero valiosos. Mi fotografía es analógica y no pienso cambiarme a lo digital para nada.