Cosa Nuestra, de Tito Manrique, celebra sus 25 años de carrera con nuevo disco y con gran concierto

Cosa Nuestra, liderado por Tito Manrique, celebra 25 años de trayectoria musical con el lanzamiento de su nuevo disco ‘25 años de Salsa Criolla’. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Cosa Nuestra, liderado por el reconocido músico, compositor y arreglista peruano Tito Manrique, celebra su cuarto de siglo de trayectoria musical y esperan celebrarlo a lo grande. Además de ofrecer un gran concierto en el Gran Teatro Nacional, la agrupación presentará los temas de su nueva producción musical.

Cosa Nuestra espera sorprender con el lanzamiento de una nueva producción discográfica titulada ‘25 años de Salsa Criolla’, que rinde homenaje a los géneros del folclor criollo y afroperuano, y a dos de sus cultores más emblemáticos: Lalo Izquierdo y Macario Nicasio.

Cosa Nuestra presenta su nuevo disco



El disco ‘25 años de Salsa Criolla’ reúne 10 canciones, de las cuales 7 son temas inéditos compuestos por el propio Tito Manrique, consolidando una propuesta musical que conjuga tradición y renovación.

El repertorio se completa con reinterpretaciones de piezas emblemáticas como ‘Hechicera’, éxito popularizado por Óscar D’León; ‘Cuidado’, balada llevada al vals por José José; y clásicos del folclor costeño como ‘Mamá Juanita’.

‘25 años de Salsa Criolla’ cuenta con la participación de destacados artistas de la música criolla, entre jóvenes talentos y figuras consagradas, como Mayra Guzmán, Maycol Abanto, Alex Quijandría, Martín Sánchez, Alex Ramírez, Marco Campos, Papeíto Abán, José Francisco Valdelomar, Noelia Herencia, Celeste Manrique, Sofía con Z y Carlos Mosquera, quienes aportan diversidad y fuerza interpretativa a la producción.

Cosa Nuestra anuncia show en Lima



‘25 años de Salsa Criolla’, trabajo que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, será presentado en una única función el sábado 7 de marzo a las 8:30 p. m. en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Joinnus.

A lo largo de más de dos décadas, Cosa Nuestra ha desarrollado más de 15 producciones musicales. Entre sus principales logros destacan la obtención de la Gaviota de Plata en 2015 con el tema ‘Sonero de callejón’ y la nominación al Latin Grammy en 2016 por la producción ‘Pregoneros de la calle’.

