El pasado sábado 29 de noviembre, se dieron a conocer los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Literatura (PNL) 2025. Esta edición estuvo consagrada al cuento, la poesía y la literatura infantil y juvenil. Los escritores Carlos Yushimito, Jorge Pimentel y Róger Rumrrill se impusieron en las respectivas categorías. Visto de lejos y de cerca, no hay mucho que cuestionar.

Desde su primera edición en 2017, el PNL se perfiló para ser el mayor premio literario del país. A diferencia de otros galardones, patrocinados por instituciones del Estado (pensemos en los premios Copé de Petroperú, por ejemplo), en el PNL se reconocen obras ya publicadas, es decir, que ya han pasado por el escrutinio de los lectores y la crítica.

Esta es una característica de los premios nacionales. Ir sobre seguro. Es una manera inteligente de blindar a un premio precisamente nacional.

Bajo esta dinámica, el PNL peruano ha ido construyendo su prestigio. Los lectores informados se muestran interesados en saber quiénes son sus ganadores y muchos autores les piden a sus casas editoriales que postulen sus libros.

Los libros que postularon para esta edición del PNL, fueron publicados en el periodo 2023-2024.

Carlos Yushimito se llevó el PNL en cuento con El peso inevitable de las palomas (Seix Barral, 2023). Este fue uno de los cuentarios más saludados, a nivel de crítica, en el año de su publicación. Tengamos en cuenta que desde su primer libro de cuentos, Las islas (2006), Yushimito ya se proyectaba como un escritor importante para nuestro imaginario literario y este reconocimiento es una prueba de ello.

Indiquemos asimismo que el PNL en cuento es fuerte. Un vistazo a sus ganadores, a los que ahora se suma Yushmito: Susanne Noltenius, Selenco Vega Jácome, Richard Parra y Katya Adaui.

El reconocido poeta Jorge Pimentel es el ganador en la categoría poesía con Jardín de uñas(Fondo de Cultura Económica, 2024). Jardín de uñas es de esos libros que se escriben una sola vez en la vida. Estas páginas son el testimonio de la permanencia del poeta en un centro de rehabilitación en 1992. Es un libro muy personal y Pimentel no se apuró en publicarlo. Desde que terminó de escribirlo hasta verlo publicado, pasaron 32 años.

Esta categoría del PNL merecía un título de este calibre para estar a la par de otras. Ya no es una categoría irregular.

En literatura infantil y juvenil, tenemos al no menos reconocido Róger Rumrrill, escritor experto en temas amazónicos, quien obtuvo el PNL con Miguelina (La Strada, 2023). Con Rumrrill, esta categoría del PNL alcanza otro vuelo. Era la categoría más floja.

Róger Rumrrill. Foto: Difusión.

Sombras en la dinámica

En el siguiente enlace, aquí, se pueden descargar tres documentos en pdf: Declaración de aptos, Resolución de jurados y Resolución de obras ganadoras.

En el primer pdf está la lista de los autores, de las tres categorías, que fueron evaluados. En total son 139. Pero uno enarca las cejas cuando en el pdf de la resolución de jurados. Aparecen las primeras inquietudes. Son 15 jurados y cada uno es señalado como “especialista relacionado con el sector del libro, la lectura, la literatura y/o cultura”. Desde el PNL de 2019, extrañamente se ha dejado de publicar las señas de la institución cultural que propone a sus especialistas. Lo de “especialistas relacionados” sin indicar qué institución los propuso, aparte de gaseoso, no es ético. El actual formato genera más dudas que certezas. A saber, un jurado repite PNL, pero con plato distinto: en el 2024 estuvo en novela y este 2025 en cuento.

Pero las cosas se ponen más oscuras con el pdf Resolución de obras ganadoras. En poesía, tenemos en menciones especiales a Juan Carlos de la Fuente Umetsu y Gloria Estefany Alvitres Aliaga; en literatura infantil y juvenil a Samuel Arcadio Cardich Ampudia y Javier Alejandro Mariscal Crevoisier. Pero en cuento no hay menciones especiales. ¿Niños de pájaro azul de Karina Pacheco?, ¿Tanta vida yo te di de Fernando Ampuero? y ¿Aquello que agoniza entre nuestros dedos de Stuart Flores? Estos títulos fueron muy celebrados en el periodo 2023-2024. Parece que este jurado de cuento leyó personas y no libros. Por eso es necesario saber qué institución propone a los jurados o ¿salen de una reunión de patas? La transparencia debe ser total.