Cyrano de Bergerac: la historia de amor imposible más célebre del teatro llega al Teatro Municipal de Lima

Cyrano de Bergerac, la obra maestra de Edmond Rostand, llega al Teatro Municipal de Lima en una nueva producción de Éxodo Teatro, bajo la dirección de Jean Pierre Gamarra, del 2 al 26 de octubre. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Cyrano es un soldado valiente y un poeta brillante, marcado por su inconfundible nariz. Enamorado en secreto de Roxana, se siente incapaz de declararse y decide ayudar al apuesto pero torpe Cristian a conquistarla con cartas de amor que él mismo escribe. Así nace una de las historias de amor imposible más conmovedoras y vigentes del teatro universal.

Desde su estreno en París en 1897, Cyrano de Bergerac se consolidó como un clásico inmortal, aclamado por su poesía, ingenio y humanidad. Ha sido representada en todos los rincones del mundo y continúa emocionando al público de todas las edades, demostrando que el poder de la palabra y la fuerza del amor trascienden cualquier época o cultura. Esta versión promete rescatar la riqueza lírica de Rostand, llevando al público de la risa a las lágrimas y ofreciendo una experiencia teatral intensa e inolvidable.

El elenco está encabezado por Alonso Cano (Cyrano), Maria Grazia Gamarra (Roxana) y Stefano Salvini (Cristian), acompañados de Oscar Yepez, Amaranta Kun, Martín Aliaga y Alejandro Tagle. La escenografía, a cargo de Lorenzo Albani, se convierte en un personaje más dentro de esta innovadora puesta en escena.

La temporada va hasta el 26 de octubre: jueves a sábado, 8:00 p.m., y domingos 7:00 p.m., en el Teatro Municipal de Lima. Entradas disponibles en Joinnus.

