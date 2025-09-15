HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultural

Mujeres en las artes visuales: femenino exaltado

Una buena exposición de 32 mujeres artistas sobre la figura de Shakespeare nos lleva a conversar con Cynthia Capriata sobre lo que busca hacer la asociación MAV.



"El mercader de Venecia" de Shakespeare visto por la artista plástica Liz Tania Díaz. Imagen: Difusión.
"El mercader de Venecia" de Shakespeare visto por la artista plástica Liz Tania Díaz. Imagen: Difusión.

Hasta el domingo 14 de septiembre, se pudo apreciar una muestra de la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), en la sala Luis Alva Talledo del Teatro Municipal de Lima. La exposición Shakespeare en femenino. Sueños, máscaras y tempestades, compuesta por 32 artistas peruanas (la mayoría con trayectoria reconocida. Ver lista al final), partía de una reinterpretación personal que cada una debía hacer de alguna obra del clásico autor inglés. Cuando entré a verla, lo hice bombardeado por el prejuicio que suscitaba su título. Pero no. Se trataba de un acercamiento salvaje y sin contemplaciones a Shakespeare.

“Ahora somos más de 70 mujeres artistas asociadas. Hay de todo. Creadoras, gestoras culturales, investigadoras e historiadoras. El proyecto, en un principio, se llamó Artistas en las Artes Visuales, pero luego nos dimos cuenta de que era mejor ampliar para cubrir más áreas dentro de las artes visuales. Ahora la asociación se llama Mujeres en las Artes Visuales”, le dice Cynthia Capriata a La República.

La asociación empezó en el 2021 y desde el 2023 la destacada artista es la presidenta de MAV. Lo visto en el Teatro Municipal no es lo único que han hecho. “Acabamos de estar en Cajamarca con la exposición El retorno de las capullanas, hemos estado también en el Museo Vicús, en Piura; en el Club Central, en Trujillo. La idea de esta exposición era trabajar un intercambio entre artistas locales y artistas MAV. Eso ha sido un golazo, es como vivir los estatutos que suelen ser estáticos, pero los hemos puesto en práctica ahora. Me ha gustado mucho la experiencia porque cada contexto es diferente y puedes ver lo que significa sentirse valorado, porque se pueden hacer cosas desde las regiones mirando hacia Lima en vez de mirar a las regiones desde Lima. Esta es una manera de imaginar un Perú más grande”.

Cynthia Capriata, artista y gestora. Foto: Difusión.

Cynthia Capriata, artista y gestora. Foto: Difusión.

En estas semanas, la asociación se encuentra trabajando en el proyecto que presentará el próximo año en el Británico. Se llamará 200 años de rebeldía silenciosa, el cual está relacionado con el billete de 200 soles de Tilsa Tsuchiya. “Como asociación, buscamos pensar en la sociedad, no quedarnos en la burbuja del arte. Nuestra asociación es democrática; si una artista quiere participar en un proyecto, lo hace. Para lo de Shakespeare, cada artista buscó un ángulo que le fuera atractivo. No olvidemos que muchas cosas que Shakespeare vivió, también las hemos experimentado nosotros. En la época de Shakespeare, por ejemplo, hubo una pandemia. Shakespeare tiene todos los temas que atraen al ser humano”. Capriata no deja de tener razón, Shakespeare revuelve todas las emociones humanas y en la referida muestra había desde denuncias a erotismo, desde contemplación de la naturaleza hasta el desmontaje visceral de la condición humana. Una muestra incómoda para sensibilidades machistas, hay que decirlo.

Otro aspecto que llama atención de MAV es que no obedece a agendas propias. Contra ello, es que existe un estatuto, como si este garantizara una sororidad pese a las naturales divergencias que pudieran existir. Además, en MAV hay un diálogo intergeneracional que no arrastra el ruido de los egos en disputa (al menos, eso es lo que se percibe).

“Lo que nos falta más, son más artistas mujeres de las regiones. Estamos trabajando en varios frentes. Si unas puertas se cierran, vamos y buscamos otras. La asociación MAV busca tener un impacto en nuestro país. Juntas podemos hacer mucho más que haciendo nuestras cosas por separado”.

Artistas de Shakespeare en femenino:

Alicia Cabieses, Ana Balcázar, Ana De Orbegoso, Anamaría McCarthy, Carolina Kecskemethy, Carmen Herrera Nolorve, Carmen LeVs, Cecilia Alonso, Clo de la Puente, Cynthia Capriata, Delfina Nina Pinchi, Flavia Meléndez, Franci Quirita, Iris Arregui, Liz Tania Díaz, Lucy Angulo, Luz LeVs, Maroe Sus\, Micaela Aljovín, Mishelle Ramos, Nani Cárdenas, Patricia Eyzaguirre, Pilar Pedraza, Rocío Rodrigo, Rosa Benites Goicochea, Rosamar Corcuera, Teresa Arias, Teresa Carvallo, Vicky Ávalos, Vivian Wolloh, Wendy Castro.

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

LEER MÁS
Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una historia sobre madres e hijas: “Un huracán nos había azotado” de Massiel Arregui

Una historia sobre madres e hijas: “Un huracán nos había azotado” de Massiel Arregui

LEER MÁS
El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

LEER MÁS
“Retóricas del paisaje”: exposición fotográfica reflexiona sobre cómo habitamos y miramos el mundo

“Retóricas del paisaje”: exposición fotográfica reflexiona sobre cómo habitamos y miramos el mundo

LEER MÁS
'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Pía Copello abandonará 'Mande quien mande', según Magaly Medina: "Hemos podido confirmar que es cierto"

Una historia sobre madres e hijas: “Un huracán nos había azotado” de Massiel Arregui

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano que estaría relacionado con Maju Mantilla en una supuesta infidelidad?

Cultural

Una historia sobre madres e hijas: “Un huracán nos había azotado” de Massiel Arregui

El Queirolo y el jirón Quilca en los tiempos de la dictadura de Fujimori

“Retóricas del paisaje”: exposición fotográfica reflexiona sobre cómo habitamos y miramos el mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Hildebrandt advierte a Boluarte: "No se la crea. Ya empezaron las protestas y pueden venir más (...) Dina asesina"

Tráfico de influencias y peculado: los posibles delitos de Juan José Santiváñez y Eduardo Arana tras revelación de audio

Fiscalía solicita frenar salida de buque involucrado en derrame de petróleo de Repsol para continuar con investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota