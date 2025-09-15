Mujeres en las artes visuales: femenino exaltado

Hasta el domingo 14 de septiembre, se pudo apreciar una muestra de la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV), en la sala Luis Alva Talledo del Teatro Municipal de Lima. La exposición Shakespeare en femenino. Sueños, máscaras y tempestades, compuesta por 32 artistas peruanas (la mayoría con trayectoria reconocida. Ver lista al final), partía de una reinterpretación personal que cada una debía hacer de alguna obra del clásico autor inglés. Cuando entré a verla, lo hice bombardeado por el prejuicio que suscitaba su título. Pero no. Se trataba de un acercamiento salvaje y sin contemplaciones a Shakespeare.

“Ahora somos más de 70 mujeres artistas asociadas. Hay de todo. Creadoras, gestoras culturales, investigadoras e historiadoras. El proyecto, en un principio, se llamó Artistas en las Artes Visuales, pero luego nos dimos cuenta de que era mejor ampliar para cubrir más áreas dentro de las artes visuales. Ahora la asociación se llama Mujeres en las Artes Visuales”, le dice Cynthia Capriata a La República.

La asociación empezó en el 2021 y desde el 2023 la destacada artista es la presidenta de MAV. Lo visto en el Teatro Municipal no es lo único que han hecho. “Acabamos de estar en Cajamarca con la exposición El retorno de las capullanas, hemos estado también en el Museo Vicús, en Piura; en el Club Central, en Trujillo. La idea de esta exposición era trabajar un intercambio entre artistas locales y artistas MAV. Eso ha sido un golazo, es como vivir los estatutos que suelen ser estáticos, pero los hemos puesto en práctica ahora. Me ha gustado mucho la experiencia porque cada contexto es diferente y puedes ver lo que significa sentirse valorado, porque se pueden hacer cosas desde las regiones mirando hacia Lima en vez de mirar a las regiones desde Lima. Esta es una manera de imaginar un Perú más grande”.

Cynthia Capriata, artista y gestora. Foto: Difusión.

En estas semanas, la asociación se encuentra trabajando en el proyecto que presentará el próximo año en el Británico. Se llamará 200 años de rebeldía silenciosa, el cual está relacionado con el billete de 200 soles de Tilsa Tsuchiya. “Como asociación, buscamos pensar en la sociedad, no quedarnos en la burbuja del arte. Nuestra asociación es democrática; si una artista quiere participar en un proyecto, lo hace. Para lo de Shakespeare, cada artista buscó un ángulo que le fuera atractivo. No olvidemos que muchas cosas que Shakespeare vivió, también las hemos experimentado nosotros. En la época de Shakespeare, por ejemplo, hubo una pandemia. Shakespeare tiene todos los temas que atraen al ser humano”. Capriata no deja de tener razón, Shakespeare revuelve todas las emociones humanas y en la referida muestra había desde denuncias a erotismo, desde contemplación de la naturaleza hasta el desmontaje visceral de la condición humana. Una muestra incómoda para sensibilidades machistas, hay que decirlo.

Otro aspecto que llama atención de MAV es que no obedece a agendas propias. Contra ello, es que existe un estatuto, como si este garantizara una sororidad pese a las naturales divergencias que pudieran existir. Además, en MAV hay un diálogo intergeneracional que no arrastra el ruido de los egos en disputa (al menos, eso es lo que se percibe).

“Lo que nos falta más, son más artistas mujeres de las regiones. Estamos trabajando en varios frentes. Si unas puertas se cierran, vamos y buscamos otras. La asociación MAV busca tener un impacto en nuestro país. Juntas podemos hacer mucho más que haciendo nuestras cosas por separado”.

…

Artistas de Shakespeare en femenino:

Alicia Cabieses, Ana Balcázar, Ana De Orbegoso, Anamaría McCarthy, Carolina Kecskemethy, Carmen Herrera Nolorve, Carmen LeVs, Cecilia Alonso, Clo de la Puente, Cynthia Capriata, Delfina Nina Pinchi, Flavia Meléndez, Franci Quirita, Iris Arregui, Liz Tania Díaz, Lucy Angulo, Luz LeVs, Maroe Sus\, Micaela Aljovín, Mishelle Ramos, Nani Cárdenas, Patricia Eyzaguirre, Pilar Pedraza, Rocío Rodrigo, Rosa Benites Goicochea, Rosamar Corcuera, Teresa Arias, Teresa Carvallo, Vicky Ávalos, Vivian Wolloh, Wendy Castro.